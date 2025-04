Iva Pazderková má partnera stovky kilometrů daleko. Už zase

25. 4. 2025 – 8:00 | Magazín | Jiří Rilke

Tentokrát ale herečka nehodlá nic nechat náhodě a s přítelem plánují stěhování.

Herečka, stand-up komička, moderátorka a vášnivá vyznavačka fitness Iva Pazderková měla v životě na muže spíš smůlu. Nejdřív byla dva roky vdaná s téměř o dvacet let starším hercem Lubošem Veselým, pak si vzala za muže Lukáše Pavláska a rozvedla se ještě rychleji.

Poté strávila šest let s dalším, který mohl být tím pravým, ale ani to nevyšlo. A pomyslnou korunu vztahovým turbulencím nasadila ve chvíli, kdy se někdy před třemi lety dala dohromady s mužem z Turecka. Který, a teď pozor, ano, bydlel v Turecku, tedy žádný výměnný pobyt v Praze nebo něco podobného. Iva za ním chvíli létala do Ankary, ale kdo kdy zkusil vztah na podobnou vzdálenost, nemůže být překvapen, když se dozví, že se pár nakonec rozpadl. Bylo to prostě až moc daleko.

Relativně brzy poté ale Iva našla nový vztah... A pro velký úspěch opět na dálku. Tentokrát ale přeci jen o poznání snesitelnější: Oba jsou z Česka, jen každý z druhé strany.

Vídají se, jak se dá: „To, jak a kde se vidíme, se řídí prací. Jsme buď u mě v Berouně anebo u něj. A když mám představení v jeho kraji, snažím se, aby jich bylo víc najednou a mohla jsem tam trávit aspoň dva nebo spíš tři dny,“ prozradila Iva magazínu Super.cz.

Iva poněkud introvertního přítele přes rok tajila, což znamená, že už spolu nějakou dobu jsou a všechno zatím probíhá na výbornou. Přesto ale (možná i díky minulým zkušenostem) nechtějí nic nechávat náhodě a vědí, že jednou se k sobě nastěhují.

Úplně hned to ale nejspíš nebude: „Plánujeme to, je to ještě otázka delšího času. Ale zatím to takhle zvládáme dokonce lépe, než jsme si oba mysleli,“ pochvaluje si Iva.