Nejstarším mužem planety je 112letý Portoričan

Nejstarším mužem planety zapsaným v Guinnessově knize rekordů se počátkem července stal Portoričan Emilio Flores Márquez. Je mu 112 let, 113. narozeniny oslaví 8. srpna a život ho pořád baví.

Druhorozený z jedenácti dětí

Márquez se narodil jako druhé z jedenácti dětí a jako první syn v rodině pěstitele cukrové třtiny. Jako dítě byl pověřován všemi domácími pracemi i péčí o mladší sourozence.

Web Guinnessovy knihy rekordů píše, že od dětství pracoval, zavlažoval pole a nakládal úrodu do vagonů. Později po otci převzal farmu s cukrovou třtinou i starost o rodinu.

„Dělal jsem vše, drhnul jsem, staral se o chlapce, všechno,“ vypověděl muž, který téměř neslyší. Ujišťuje však, že si život stále užívá.

Pětasedmdesát let byl ženatý s Andreou Pérezovou, která zemřela v roce 2010. Měli čtyři děti a Márquez má nyní pět vnuků a pět pravnuků.

Na světě jsou už jen dvě jeho děti, dcera Tirsa a syn Millito, které o něj pečují a žijí s ním v portorickém městě Río Piedrasu.

Když bylo Márquezovi 101 let, voperovali mu kardiostimulátor.

Ve svém okolí je známý jako Don Millo (Milión). Receptem na šťastný život je podle něj „hodně lásky a život bez zloby a zášti“.

Nejstarším člověkem zůstává 118letá Japonka

V Guinnessově knize rekordů převzal Márquez postavení nejstaršího muže planety po Rumunovi Dumitruovi Comanescuovi, který zemřel loni v červnu měsíc potom, co byl do knihy jako nejstarší zapsán. Bylo mu tehdy 111 let a 219 dní.

Márquez se narodil ještě o tři měsíce dřív než Comanescu. Jenže úřad, který zapisuje rekordy do Guinnessovy knihy, dostal důkaz potvrzující Márquezův věk až po Rumunově smrti.

Patří se doplnit, že podle prestižní knihy rekordů je nejstarším člověkem planety 118letá Japonka Kane Takanaová, která žije v pečovatelském domě ve Fukuoce. Nejdelšího věku se dožila Francouzka Jeanne Louise Calmentová, která zemřela roku 1997. Dožila se 122 let.