Uhodli byste věk? Za perfektní pletí moderátorky televizních zpráv se skrývá nečekaný fígl

25. 4. 2025 – 8:30 | Magazín | BS

Oblíbené moderátorce už pomalu táhne na 50, ale odhadl by to málokdo. Ke skvělému vzhledu navíc nepomohly žádné vnější zákroky.

Známá moderátorka televizních zpráv Kristina Kloubková letos sfoukne 49 svící, což by správně odhadl opravdu málokdo. Pořád totiž vypadá velmi svěže, až by se dokonce chtělo říct mladistvě.

Zlí jazykové by mohli ihned odfrknout, že ještě aby ne, když je určitě po plastikách a botoxu. To by se ale šeredně spletli, protože Kristina místo estetických zákroků vyznává úplně jinou proceduru: Obličejovou jógu.

„Lidi mi nedávno začali říkat, že mám hezkou pleť. Já jsem totiž začala podle Marty Dřímal Ondráčkové cvičit a docela pravidelně. Musím říct, že je to skvělé, najít si ráno pět minut pro sebe, dát si sklenici teplé vody, usmát se na sebe a protáhnout si ten obličej. Jestli to je tím, tak to funguje,“ pochvaluje si Kristina pro Super.cz.

Druhá metoda, kterou pak doporučuje, je ještě prozaičtější. Stačí prý nebýt hubený, protože na štíhlých lidech jsou zkrátka vrásky vidět víc.

Sama přiznává, že si ráda občas dopřeje něco sladkého, obzvlášť když s oblibou peče sladkosti, jenže manžel ani dcera je nijak zvlášť nemusí. Takže je nakonec většinou jí sama.

Taky se snažím cvičit a chodit a zdravě jíst. To, co všichni všude posloucháme. Ale taky hřeším. Miluju chipsy a čokoládu,“ prozradila.