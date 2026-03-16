Špína ven! Ornella odhalila zákulisí vztahu s Agátou: "Nepřála bych vám to zažít"
16. 3. 2026 – 6:00 | Magazín | BS
Tohle přátelství už asi zachránit nepůjde. Někdejší nerozlučná dvojka si dělá naschvály a pomalu nám tu začíná mediální válka.
„Byla to moje kamarádka až do doby, než naše přátelství systematicky zničila,“ prohlásila nekompromisně Ornella Koktová v reakci na jeden z komentářů u ukázky na nový díl jejího pořadu.
Názor má tedy jasný: Za všechno může Agáta Hanychová. Která k tomu určitě také bude mít co říct.
Na komentář ohledně dramatu při slavení výročí vztahu s Josefem Koktou pak reagovala ještě ostřeji: „Kdybyste jen tušila. Špatné nálady umím vzít, stres umím pochopit, drama umím řešit, ale zlobu s ponižováním už ne. Nechci to tady rozebírat, ale napíšu jen to, že bych vám to nepřála zažít. To, že má někdo stres a je zlý na ostatní, není omluva,“ píše Koktová.
Nejspíš poslední kapka pak prý byl poslední díl podcastu Agáta a Ornella, na jehož natáčení přišla s nadějí, že si bude moci všechno vyříkat, ale Agáta ji prakticky nepustila ke slovu.
„Dostala jsem se do situace, kdy si musím vybrat mezi úspěšným projektem a duševním zdravím. Moje nastavení je postavené na sebeúctě, hrdosti a důstojnosti. A proto volím dobrovolný odchod,“ reagovala nakonec Ornella.
Okolo podcastu vcelku očekávatelně dál pokračuje drama: Agáta ho přejmenovala na "Agáta bez Ornelly", což se zase nelíbilo Josefu Koktovi, který znal heslo, tak se přihlásil a změnil název pořadu i fotku.
„Byl mi změněn název, vymazaná fotka a komentáře. Naštěstí JK se i podepisoval a urážel tam lidi. Heslo jsem změnila, fakt šílené,“ prohlásila Agáta.