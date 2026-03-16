V Los Angeles začalo předávání Oscarů, první cenu dostala Madiganová
16. 3. 2026 – 0:59 | Zpravodajství | Jasmína Krásná
V Los Angeles začalo krátce po půlnoci SEČ znělkou a pozdravem moderátora Conana O'Briena předávání cen Oscarů americké filmové akademie, které potrvá několik hodin.
Favority letošního ročníku jsou podle tisku snímky Jedna bitva za druhou a Hříšníci. První udělenou cenu byl Oscar za nejlepší vedlejší ženský herecký výkon, který dostala Amy Madiganová za interpretaci role ve filmu Hodina zmizení.
Ceremoniál začal krátce po půlnoci znělkou, ve které moderátor O´Brien vystupuje v různých záběrech snímků, které dostaly nominace na letošní Oscary. V prvním vystoupení před publikem zavtipkoval, že je posledním lidským moderátorem Oscarů a příští rok ho nahradí robot.
Do sálu Dolby Theatre v Hollywoodu dorazilo velké množství filmových hvězd, z nichž řada má nominaci na některou z cen.
První cenu dostala za interpretaci vedlejší ženské role v thrilleru s nadpřirozenými prvky Hodina zmizení americká herečka Amy Madiganová. Oscara za nejlepší animovaný snímek dostal film K-pop: Lovkyně démonů.
Ceny filmová akademie uděluje ve více než 20 kategoriích. Novinkou letošního 98. ročníku je Oscar za výběr obsazení ve filmech, takzvaný casting. Nejočekávanější ceny, za nejlepší film, režii a hlavní herecké výkony, jsou udělovány ke konci několikahodinového večera.