Kolik si Ornella doopravdy vydělá odchodem? Agáta Hanychová: "Peníze pro mě nikdy nebyly všechno"
12. 3. 2026 – 6:00 | Magazín | BS
Známá influencerka vysvětlila, jak to přesně je s finančním vypořádáním poté, co se zdánlivě nerozlučná dvojka kamarádek zhádala do krve.
Drama nekončí. A není se čemu divit, však se díváme na pád veleúspěšného projektu, který ještě loni stál na úplné špici české mediální scény. Agáta a Ornella byl podcast, který zvítězil v podcastu roku a vydělává víc než půl milionu korun měsíčně.
Jenže teď se z Agáty a Ornelly stává Agáta a nikdo, protože Ornella Koktová šokovala oznámením o odchodu, čímž vyvrcholilo drama a haštěření, které se rozhořelo poté, co si Ornella stranou a bez konzultace s partnerkou připravila vlastní bulvární projekt, který prakticky přímo konkuruje právě zavedenému podcastu.
Následovalo štěkání a nařčení ze lží a obvinění z obou stran. A jedním z často skloňovaných témat je finanční stránka věci. Projekt vydělává solidní peníze, co s nimi bude?
Na veřejnost nejdřív pronikl dohad, že by si Ornella měla přijít i po odchodu na milion korun. Proti tomu se ale sama Ornella ostře ohradila.
Vysvětlení nyní dodala Agáta Hanychová pro magazín eXtra.cz: „Nikdo nikomu nebude vyplácet milion. To je fakt. Ale stejně tak je fakt, že Ornella neodchází bez odstupného. A to je něco, co už veřejně nezaznělo,“ uvedla.
„Dnes jsme obě podepsaly dohodu. Dohodu, která je mimochodem výrazně mírnější než byl původní návrh z její strany. Přesto Ornella oznámila konec s tím, že jí nikdo nebude vyplácet ani korunu,“ vysvětluje Hanychová.
„Zapomněla ale dodat jednu zásadní věc: až do konce března jí bude chodit 50 % veškerého zisku z podcastu. A to i přesto, že už se nebude podílet na natáčení ani jednoho jediného dílu,“ dodala.
Kolik to bude přesně, je těžko říct úplně přesně. Podcast má momentálně circa 4500 platících odběratelů, z nichž každý dává 150 korun. Po odečtení provize platformy tak vydělává nějakých 600 tisíc korun a Ornelle by tak za zbývající tři týdny do konce března připadlo nějakých 220 tisíc.
Je ale otázkou, kolik odběratelů se rozhodne u projektu zůstat i po tak velkých otřesech. Zda bude tedy nadále vydělávat tak, jak vydělával, je upřímně ve hvězdách. Tak či tak, od prvního dubna už bude pořad jen a pouze Agátin.
„Peníze pro mě nikdy nebyly všechno. Charakter ale máme jen jeden. A já mám ráda čistý stůl,“ hlásí Hanychová.