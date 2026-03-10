Agáta a Ornella končí, Koktová odchází: "Žádný úspěch nestojí za ztrátu vnitřního klidu"
10. 3. 2026 – 5:30 | Magazín | Jana Strážníková
Spor se nakonec nepodařilo vyžehlit a oblíbenému podcastu válka jeho aktérek nakonec zlomila vaz. Agáta a Ornella už se vysílat nebude.
„Přežily jsme to. Víc k tomu nemám moc co říct,“ prohlásila nedávno Ornella Koktová směrem k novinářům, když odcházela z natáčecího studia, kde s ne tak úplně kamarádkou Agátou Hanychovou točily nový díl svého úspěšného podcastu Agáta a Ornella. Všechno je ale nakonec jinak.
Očekávání byla vyšponovaná kvůli konfliktu, který se mezi dámami rozhořel poté, co si Ornella rozjela postranní projekt Ornella Life a k jeho propagaci využila svou oslavu narozenin i pseudošokující oznámení, že se rozvedla s manželem.
Agáta to podle svých slov vnímala jako zradu a nechala se opakovaně slyšet, že je to s budoucností podcastu nahnuté. Pak to vypadalo, že budou obě influencerky pokračovat dál, nakonec byl ale onen debatovaný díl Agáty a Ornelly nejspíš úplně poslední a holčičkám zbudou jen oči pro pláč.
Ornella totiž oznámila, že končí.
„Dneska bych vám ráda oznámila něco velmi zásadního. Dnešním dnem moje cesta v podcastu končí, už delší dobu jsem se v tomto nastavení necítila svobodně a v bezpečí. Dostala jsem se do situace, kdy si musím vybrat mezi úspěšným projektem a duševním zdravím,“ uvedla na Instagramu.
„Moje nastavení je postavené na sebeúctě, hrdosti a důstojnosti. A proto volím dobrovolný odchod. Můj odchod není o penězích, dřív to bylo místo, kde byla zábava, a pro mě i relax. Žádný úspěch ale nestojí za to, abyste ztratili vnitřní klid nebo tvář,“ pokračovala.
Co bude dál s podcastem, není jasné. Stejně tak je ve hvězdách, zda by ho Agáta byla schopná udržet sama. Nevíme ani, zda vůbec chce: Však už si stačila založit nový pořad, na němž spolupracuje se svou matkou, Veronikou Žilkovou.
Od fanoušků na internetu lze slyšet i zmínky o tom, že podcast s Žilkovou sama Agáta plánovala ještě dlouho před tím, než se Ornella vytasila s vlastním projektem. Hněv kvůli Ornella Life by, pokud by to byla pravda, působil z Agátiny strany přeci jen trochu pokrytecky.