Prezident Pavel bude jednat se Schillerovou o návrhu rozpočtu na letošek
16. 3. 2026 – 6:09 | Zpravodajství | Jasmína Krásná
Prezident Petr Pavel bude dnes jednat na Pražském hradě s ministryní financí Alenou Schillerovou (ANO) o návrhu státního rozpočtu na letošní rok.
Rozpočet se schodkem 310 miliard korun schválila minulý týden Sněmovna a k jeho konečnému přijetí zbývá podpis hlavy státu. Přijetím rozpočtu skončí rozpočtové provizorium, které od začátku roku omezovalo měsíční státní výdaje na jednu dvanáctinu loňských výdajů. Prezident už dříve uvedl, že rozpočet vetovat nebude.
Minulý týden Pavel při návštěvě Pobaltí novinářům řekl, že chce se Schillerovou mluvit zejména o tom, zda je navržený schodek v souladu se zákonem o rozpočtové odpovědnosti. Národní rozpočtová rada (NRR) opakovaně uvedla, že deficit zákon porušuje, Schillerová to odmítla se zdůvodněním, že se pravidla nevztahují na situaci, kdy Sněmovna vládě návrh rozpočtu vrátila k přepracování.
Pavel chce jednat také o výdajích na obranu, které se v rozpočtu proti návrhu předchozího kabinetu Petra Fialy (ODS) snížily. Podle rozpočtové rady existuje riziko, že se nepodaří splnit zákonem stanovené minimální výdaje na obranu ve výši dvou procent hrubého domácího produktu (HDP), ke kterým se Česko také zavázalo v NATO. Prezident řekl, že bude chtít vědět, zda je letošní rok pouze přechodový a od příštího roku výdaje na bezpečnost a obranu opět porostou.
V úterý na schůzku se Schillerovou naváže Pavel jednáním s premiérem Andrejem Babišem (ANO). Také jeho chce upozornit na problémy, které u státního rozpočtu vidí.