Je po přátelství: Agáta s Ornellou na nože, padají ostrá obvinění na obě strany
11. 3. 2026 – 6:00 | Magazín | Jiří Rilke
Kdo si myslel, že to dámy ještě zvládnou a spolupráci nakonec ještě zachrání, byl s největší pravděpodobností na omylu. Mosty už totiž planou.
Pocast Agáta a Ornella se řadil k nejúspěšnějším v českém mediálním prostoru, vydělával velmi solidní peníze a není proto divu, že se i přes osobní rozepře Agátě Hanychové nechtělo svou zlatonosnou husu jen tak zaříznout.
Její kolegyně a teď už nejspíš bývalá kamarádka Ornella Koktová jí hnula žlučí, když si bez předchozí konzultace připravila vlastní pořad, který prakticky přímo konkuruje právě jejich zavedené show Agáta a Ornella.
Padala slova o zradě a podobně, nakonec se ale Agáta měla v plánu usmířit: „Nestydím se přiznat, že náš společný podcast je můj hlavní hlavní zdroj příjmů,“ uvedla Hanychová pro eXtra.cz.
„Asi kdybych byla těhotná, tak teď bych to tam asi už neřekla, spíš to asi povím holkám ve svém živáku, ale jinak si myslím, že budeme řešit prostě to, co fungovalo i dřív,“ představovala si.
„A nebudu lhát: rozhovory, které spolu děláme, mě navíc baví. Funguje nám to spolu. A když vynecháme téma přátelství, tak si myslím, že jinak si můžeme povídat o všem. A i holčičkám to vyhovuje,“ pochvalovala si.
Jenže to netušila, že jí i podcastu dá Ornella vzápětí oficiálně košem: „Dnešním dnem moje cesta v podcastu končí, už delší dobu jsem se v tomto nastavení necítila svobodně a v bezpečí. Dostala jsem se do situace, kdy si musím vybrat mezi úspěšným projektem a duševním zdravím,“ oznámila Koktová na sociální síti.
O plánu skončit přitom Agáta nevěděla a dle vlastních slov se o tom též dozvěděla až z Ornellina příspěvku: „Ornelle moc děkuji za dva roky natáčení a v její další kariéře jí přeju hodně štěstí. Doufám, že najde vnitřní klid, který ztratila. Pokud se v našem podcastu necítila bezpečně, mohla to říct a mohli jsme se na rozchodu v klidu domluvit,“ reagovala rozmrzele.
Kdo by si ale myslel, že dámy nakonec zachovají alespoň zdání dekora a rozejdou se civilizovaně a s úctou, ten je málo zná. Hned poté se totiž rozhořel oheň. Na veřejnost totiž vyplula informace, že Ornella měla Agátě o konci v podcastu už dříve napsat. Podle Hanychové to je nesmysl.
„Zase lži, lži a lži. Já už bych byla ráda, kdyby Ornella odešla z toho podcastu, ať už se o mě nevyjadřuje. Že jsme si psaly, ano. Psaly jsme si ohledně toho, že jsem ji prosila, abych se neobjevila v Ornella Life. Takže o tomhle jsme si psaly a rozhodně to nebylo o tom, že končí,“ soptila Hanychová na síti.
„Ornello, zkus na mě zapomenout, už jsi toho udělala veřejně dost, tak zkus si mě už nedávat ani do storíček. Bude to určitě nejlepší. Řekla bych ti to ráda do telefonu, ale zablokovala sis mě,“ dodala jedovatě.
Pro Blesk se navíc svěřila, že v podcastu hodlá pokračovat sama i přesto, že má dle svých slov s Ornellou uzavřenou nevýhodnou smlouvu a bude jí muset vyplácet polovinu výdělku po dva měsíce, tedy zhruba milion korun.
Na to zase reagovala nabroušená Ornella, podle které to vůbec není pravda:
„Žádný milion nikdo nikomu dávat nebude. Tato informace není pravdivá, stejně tak jako že si já doteď nikoho nezablokovala v telefonu. Já už chci jen klid a konec – nic víc. A právě i proto nebudu na nikoho házet špínu nebo vykládat něčí znění smlouvy podcastu apod. Ta totiž existuje už od začátku podcastu a má jasné znění,“ píše Ornella.
„Nicméně opakuji, že mi nikdo nebude platit tyto sumy ani jiné částky další dva měsíce. Naopak, já odcházím z projektu, ve kterém bych si i nadále mohla vydělat, ale raději to pouštím, protože peníze nejsou všechno. Což dokazuje i moje životní rozhodnutí být již patnáct let po boku Pepy. Raději volím klid, svobodu a ne křeč u stolu kvůli penězům. Mám svoji hrdost a tím to po mne končí,“ dodala.