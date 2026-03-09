Smutné loučení. Herecká legenda končí: "Měl jsem tolik štěstí, kolik jen člověk může"
9. 3. 2026 – 7:00 | Magazín | Jana Strážníková
Velikán stříbrných pláten odchází do zaslouženého důchodu. Filmu věnoval celý svůj život.
Také jste svého času měli na střední škole učitele, kterému jste od pohledu přáli důchod? Osmdesátiletého chemikáře, který, byť měl za celý život už prostě a dobře odpracováno, se stejně každé ráno znovu zvedl a šel učit, protože ho to prostě naplňovalo?
Úplně stejně svou práci nejspíš vnímal herec světového formátu, kterého známe i z českého filmu. Michael Caine se věnoval herectví téměř neskutečných 80 let a mohli jsme ho tudíž vidět v kdečem: Za svou kariéru se objevil ve více než 130 filmech.
Kariéru, která je nyní u konce. Cainovi (vlastním jménem Maurice Joseph Micklewhite) je 92 let a ve svém věku stále bez problémů funguje, ačkoliv s chozením už to není taková sláva, jaká bývala: Na pódium v Saudské Arábii, kam si přijel převzít cenu za celoživotní přínos, ho přivezli na vozíčku, jak píše The Guardian.
Poté, co obdržel ocenění, rovnou potvrdil i konec kariéry: „Pracoval jsem až do devadesáti, což bylo před dvěma lety. A pak jsem si řekl, že už nic dalšího dělat nebudu, protože už jsem beztak měl tolik štěstí, co jenom člověk může mít,“ prohlásil dojatý Caine.
Zajímavé je, že Caine končí kariéru už počtvrté. Poprvé chtěl skončit už v roce 2009, jenže dlouho mu to nevydrželo a natočil dalších 24 filmů, než opět ohlásil konec v roce 2021. Pak se ale vrátil a zahrál si v českém velkofilmu Jan Žižka v roce 2022 a o rok později ještě ve filmu Velký útěkář, po kterém opět končil.
„Podívejte, zahrál jsem si hlavní roli, film dostal skvělé recenze. A jakou roli bych dostal teď? Už jenom starce. A tak jsem si řekl – už to nechám takhle, ohlasy byly skvělé, co bych vůbec musel udělat, abych tohle ještě překonal?“ ptal se řečnicky po premiéře Velkého útěkáře.
Nnyní oficiálně končí počtvrté. Pravděpodobně už doopravdy, však věk na trochu odpočinku už opravdu má a zásluh plnou skříň.
A nejen zásluh, ve vitrínce má totiž i pořádnou sestavu hmatatelných cen: Caine byl za svou kariéru celkem šestkrát nominován na Oscara, kterého dvakrát opravdu vyhrál. Z osmi nominací cen BAFTA jednou zvítězil a doma má i tři Zlaté glóby.