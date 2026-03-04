Smutné loučení legendární hudební skupiny: "Zahrajeme ještě jednou a tím to skončí"
4. 3. 2026 – 7:00 | Magazín | Jiří Rilke
Éra je u konce a věrným fanouškům už zbydou jen vzpomínky a nahrávky, protože veleslavná kapela odchází ze scény. Se ctí a hlavou vztyčenou.
Kočka, jsi kočka, jsi kočka! Tuhle a spoustu dalších slavných pecek si už brzy nikdy naživo neposlechneme. Její autoři, veleslavná hudební skupina Elán, v jejímž čele stojí nezaměnitelný Jožo Ráž, se totiž loučí a končí kariéru.
Kdo by chtěl vidět legendy ještě jednou, má v Česku poslední možnost: Rozlučkový koncert proběhne 9. června v O2 areně (pozor, dřívější datum a místo už neplatí). Následovat budou ještě tři koncerty na Slovensku a pak už nejspíš nic.
Frontman zároveň ve videu jasně vysvětlil, jak se věci mají: „Fanoušci možná nabyli dojmu, že znovu startujeme turné, ale tak to není. V roce 2026 odehrajeme avizované koncerty a dál už nic,“ vysvětlil.
„Zahrajeme ještě jednou, vzpomínkově, a tím to skončí,“ dodal 71letý Ráž.
Elán nebyl žádný úlet na jednu noc, jedná se o formaci, která zářila na hudebním nebi celá desetiletí: Ráž ji s Vašo Patejdlem (zemřel v roce 2023) spoluzaložil již v roce 1968. Skupina má na kontě 15 alb a spoustu kompilací, za něž dohromady získala úžasných 25 platinových desek.
Kapela si užije velké a důstojné rozloučení: Na závěrečném koncertu nazvaném Elán & kamarádí totiž přislíbila účast i spousta bývalých členů formace.
Na pódiu tak slavnostní tečku za jednou hudební érou vyvedou třeba Juraj Farkaš, Juraj Burian, Henry Tóth, Zdeno Baláž, Gabo Szabó, Ďuso Petrus, Juraj Kuchárek, Boris Brna, Viktor Hidvéghy, Fero Turák, Marián Svetlík, Juraj Madari, Samuel Šimek a Martin Haas. Pořádně silná sestava, o tom žádná.
„Dlouho nosím v hlavě, že bychom vrátili na pódium naše „elánovské“ kamarády, se kterými jsme tvořili historii naší kapely. Myslím, že takovou kamarádskou atmosféru chceme zažít všichni. Ať už fanoušci, kteří nás doprovázejí celou naši kariéru, tak stále přibývající noví, kteří o bývalých členech pouze poslouchají a čtou. Když to spojíme s nejmodernější technikou, nostalgickou atmosférou a hodíme tam i pecky, které často nehrajeme, pořádně se zabavíme,“ láká Ráž v oficiálním popisu akce na stránkách O2 arény.