Nečekaný konec v Ordinaci? Zlata Adamovská promluvila o odchodu ke konkurenci
23. 12. 2025 – 8:00 | Magazín | BS
Ikonická herečka přiznala, že nebylo každý den posvícení a její rozpolcenosti se snažila využít konkurence.
Diváci oblíbeného seriálu Ordinace v růžové zahradě už si nejspíš svou podívanou ani neumí pořádně představit bez doktorky Běly Páleníkové, kterou už nějakých dvacet let ztvárňuje legendární Zlata Adamovská.
Jenže kolikrát nechybělo moc a herečka se mohla se seriálem rozloučit, jak sama připustila v rozhovoru s eXtra.cz.
Dnes už nic takového nejspíš nehrozí, herečka si roli pochvaluje a je za ní vděčná: „Je to krásné, protože to hraju s vědomím, že to autoři píšou pro mě. Vím, že diváci mají tu postavu rádi, tak proto si jí i ti scenáristi pěstují a vymýšlí pro mě pořád nové a nové příběhy,“ prohlásila.
V minulosti ale přišly i chvíle, kdy měla sto chutí s hraním v Ordinaci prostě a dobře seknout: „Byly takové chvilky dokonce jsem dostávala, jak se říká lano, od jiných televizí,“ přiznala.
Svého rozhodnutí setrvat nelituje a žádný pocit promarněných příležitostí ji netrápí: „Ale vždycky jsem se rozhodla, že zůstanu. Myslím, že tak je to správně,“ uvedla.
S žádným seriálovým stigmatem problém nemá, právě naopak: „Já si docela dobře pamatuju na dobu, kdy nad těmi seriály někteří kolegové ofrňovali nos. A posléze třeba za deset, patnáct let byli rádi, že je někdo oslovil,“ smála se.
Adamovská ale samozřejmě nehraje pouze v Ordinaci: „Myslím si, že jsem především herečka. A je mi vlastně jedno, jestli je ta role divadelní, nebo filmová. Nikdy jsem nestrádala, pořád jsem byla zahrnovaná nabídkami – v mládí, i v tomto zralém věku. Nemůžu si stěžovat. Divadlo potřebuji kvůli herecké svobodě a neustálé kontinuální práci. Ta okamžitá zpětná vazba od diváka je pro herce strašně důležitá. Navíc máte čas – dva měsíce zkoušíte, přemýšlíte, hledáte,“ popsala v podcastu Miloše Pokorného.