Dnes je pondělí 9. března 2026., Svátek má Františka
Počasí dnes 14°C Polojasno

Policie po fotbalovém derby Slavie se Spartou zadržela kvůli potyčkám sedm lidí

9. 3. 2026 – 6:05 | Zpravodajství | Jasmína Krásná

Policie po fotbalovém derby Slavie se Spartou zadržela kvůli potyčkám sedm lidí
Fanoušci na derby Sparta : Slavia zdroj: Profimedia
Sledovat v Google Zprávách

Po dnešním fotbalovém derby mezi Slavií a Spartou řešili policisté několik potyček mezi příznivci obou týmů.

Zadrželi celkem sedm lidí, jednomu mladistvému fanouškovi dali pokutu. ČTK to řekla policejní mluvčí Eva Kropáčová. Na derby dohlížely stovky policistů z dopravní, pořádkové i kriminální policie.

"Poté, co vyšli příznivci Sparty ze stadionu v Edenu vypukly prakticky současně dvě potyčky. Ta vážnější byla u vchodu číslo 4," uvedla mluvčí. Zasahovat musela speciální pořádková jednotka i policisté na koních. Kvůli neuposlechnutí výzvy zadrželi šest lidí, všichni skončili na policejní stanici.

Fanoušci na derby Sparta : Slavia Fanoušci na derby Sparta : Slavia zdroj: Profimedia

"Dalšího člověka policisté zadrželi ze stejného důvodu u nedaleké restaurace. Také on byl převezen na služebnu. Jednoho člověka, kterému ještě nebylo 18 let, pak policisté vyřešili blokovou pokutou," dodala mluvčí.

V derby byla před více než 19.000 diváky nakonec úspěšnější domácí Slavia. Po obratu porazila Spartu 3:1.

Tagy:
policie fotbal ČR první
Zdroje:
ČTK

Předchozí článek

Past vedle pasti: Slavné herečce se nejdřív rozpadl dům nad hlavou, pak ji ještě zneužili podvodníci

Následující článek

Smutné loučení. Herecká legenda končí: "Měl jsem tolik štěstí, kolik jen člověk může"

Nejnovější články