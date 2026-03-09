Policie po fotbalovém derby Slavie se Spartou zadržela kvůli potyčkám sedm lidí
9. 3. 2026 – 6:05 | Zpravodajství | Jasmína Krásná
Po dnešním fotbalovém derby mezi Slavií a Spartou řešili policisté několik potyček mezi příznivci obou týmů.
Zadrželi celkem sedm lidí, jednomu mladistvému fanouškovi dali pokutu. ČTK to řekla policejní mluvčí Eva Kropáčová. Na derby dohlížely stovky policistů z dopravní, pořádkové i kriminální policie.
"Poté, co vyšli příznivci Sparty ze stadionu v Edenu vypukly prakticky současně dvě potyčky. Ta vážnější byla u vchodu číslo 4," uvedla mluvčí. Zasahovat musela speciální pořádková jednotka i policisté na koních. Kvůli neuposlechnutí výzvy zadrželi šest lidí, všichni skončili na policejní stanici.
"Dalšího člověka policisté zadrželi ze stejného důvodu u nedaleké restaurace. Také on byl převezen na služebnu. Jednoho člověka, kterému ještě nebylo 18 let, pak policisté vyřešili blokovou pokutou," dodala mluvčí.
V derby byla před více než 19.000 diváky nakonec úspěšnější domácí Slavia. Po obratu porazila Spartu 3:1.