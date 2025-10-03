Otřesy v televizi! Odchází další oblíbená moderátorka: "Vydržím hodně, ale..."
3. 10. 2025 – 6:30 | Magazín | Jana Strážníková
Oblíbená moderátorka končí po 25 letech, zmiňuje napjaté vztahy.
Kateřina Nekolná je bývalá profesionální sedmibojařka a veteránka sportovní relace. Po pětadvaceti letech práce v České televizi se ale rozhodla skončit. A nejde o jedinou vlaštovku: Z televize nedávno odešel také sportovní moderátor a komentátor Jan Smetana či moderátorka Barbora Černošková.
Opakované otřesy ve sportovní redakci ČT napovídají, že zkrátka není něco v pořádku. Což víceméně potvrzuje i sama Nekolná ve svém prohlášení.
„To dlouhé období bych rozdělila na několik úseků. Těch hezčích, ale taky těch méně příjemných. Česká televize mě ale každopádně hodně naučila,“ shrnula své působení pro iSport.
Působiště opouští na vlastní žádost. Atmosféra na place zní podle jejího popisu mimořádně mizerně: „Jsem člověk, který vydrží hodně, ale když dlouhodobě chybí motivace, posun, radost a také jakékoli uznání z odvedené práce, tak je čas změnit prostor a začít zase naplno dýchat.“
Podle všeho nešlo o jedinou událost, jediný spouštěč, který by Kateřinu přiměl sbalit svých pět švestek. Spíš šlo o dlouhodobou nespokojenost: „To by bylo na dlouho. Stalo se více věcí, které mě zkrátka jen utvrdily v tom, že chci odejít,“ uvedla.
Za nedávnými odchody sportovních novinářů prý ale nestojí žádná shoda náhod: „No, náhoda to není. Spíš změna atmosféry.“
Ta podle všeho přišla společně s povýšením Michala Dusíka na pozici šéfa. Kateřina měla ráda jiné vedení – na otázku, kdy se jí pracovalo nejlépe, odpověděla bez váhání: „Když redakci vedl Míra Bosák.“