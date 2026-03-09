Novým duchovním vůdcem Íránu je Modžtaba Chameneí, syn zabitého ajatolláha
9. 3. 2026 – 7:10 | Zpravodajství | Jasmína Krásná
Íránské Shromáždění znalců vybralo jako nového duchovního vůdce Íránu Modžtabu Chameneího, druhorozeného syna zabitého ajatolláha Alího Chameneího.
Informovaly o tom dnes tiskové agentury s odkazem na íránská státní média. Předchozí duchovní vůdce zemřel v první den americko-izraelských úderů na Írán v sobotu 28. února. Věrnost novému ajatolláhovi přísahaly íránské revoluční gardy i armáda.
"Ajatolláh Modžtaba Chameneí je jmenován a představen jako třetí vůdce posvátného systému Íránské islámské republiky na základě rozhodujícího hlasování respektovaných členů Shromáždění znalců," uvedlo podle agentury AFP toto 88členné uskupení v prohlášení zveřejněném íránskými médii.
Podle tajemníka íránské Nejvyšší rady národní bezpečnosti Alího Larídžáního vybrali členové Shromáždění znalců nového duchovního vůdce navzdory hrozbám, že se stane terčem útoků. Poděkoval jim za tento výběr a vyzval k jednotě kolem nového ajatolláha.
Agentury Reuters a AFP píší, že novému duchovnímu vůdci přísahal věrnost velitel íránských ozbrojených sil. Také íránské revoluční gardy uvedly, že jsou připraveny jej následovat. Volbu Modžtaby Chameneího přivítal předseda íránského parlamentu Mohammad Bágher Ghálíbáf. Doplnil, že následovat ho je náboženská a národní povinnost.
Modžtaba Chameneí byl podle agentury AP považován za možného kandidáta na post nejvyššího duchovního vůdce ještě před útokem na Írán, a to přesto, že nikdy nebyl zvolen ani jmenován do vládní funkce. Nyní se mu budou zodpovídat íránské revoluční gardy a bude také rozhodovat o válečné strategii.
Média dnes ráno informovala, že Shromáždění znalců vybralo nástupce zabitého ajatolláha, jeho jméno ale orgán nezveřejnil. Následně jeden z jeho členů Hosejnalí Eškevarí přislíbil, že Chameneího jméno jakožto vůdce Íránu bude pokračovat. Otec současného ajatolláha se na tuto pozici dostal v roce 1989 po někdejším vůdci íránské revoluce Rúholláhovi Chomejním.
Současná válka na Blízkém východě začala americkými a izraelskými údery na Írán. Napadená země krátce poté zahájila vojenskou odvetu a začala útočit raketami a drony na Izrael a na americké základny a další cíle v oblasti Perského zálivu.
Americký prezident Donald Trump opakovaně prohlásil, že Spojené státy musí být zapojeny do výběru nástupce Alího Chameneího. Dal také najevo, že nepřijme, aby se Modžtaba Chameneí stal příštím ajatolláhem. Dnes uvedl, že nový íránský duchovní vůdce bez souhlasu Spojených států ve své pozici nevydrží dlouho.