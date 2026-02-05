Jde ke konkurenci? Smutné loučení: Oblíbená moderátorka odchází z televize po 20 letech
5. 2. 2026 – 9:40 | Magazín | BS
Populární moderátorka se po více než třiceti letech mediální práce rozhodla provést zásadní kariérní krok.
Pravidelní diváci České televize už musí Barboru Kroužkovou vnímat pomalu jako člena rodiny. Moderátorská veteránka totiž roky uváděla Události i Události, komentáře a předtím spoustu jiných pořadů.
Pak ji ale vloni v prosinci vedení odstranilo z Událostí a přesunulo do pořadu Interview na ČT24, což Kroužková, zdá se, nesla nelibě, ačkoliv ve chvíli, kdy došlo k přesunu, věc komentovala jen suchým "změna je život". Nakonec se ale rozhodla odejít.
„Po dvou měsících od rozhodnutí o mém přeřazení z Událostí jsem se rozhodla odejít z ČT. Využiji jedné z nabídek a těším se na novou práci. Budu dál, ale jinde, bojovat za nezávislá a svobodná média,“ uvedla pro Mediaguru.cz.
Mluvčí ČT pak informace potvrdil: „Můžeme potvrdit, že Barbora Kroužková odchází z pozice redaktorky – moderátorky České televize na vlastní žádost. Přesný termín jejího odchodu ještě není definitivně stanovený a po vzájemné dohodě běží standardní výpovědní lhůta,“ sdělil pro Novinky.
Kroužková se k zásadnímu kroku odhodlala po 20 letech v České televizi, kam nastoupila v roce 2006 a kde moderovala celou řadu pořadů: Například Dobré ráno, Studio ČT24 a již zmiňované Události.
V médiích se angažuje ještě déle: Mezi lety 1992 a 1999 pracovala jako redaktorka Radiožurnálu, kde mezi lety 2003 a 2006 fungovala i jako moderátorka.
Kam povedou její kroky nyní, jakou nabídku využila a za jaké nezávislé a svobodné médium vytáhne do bitvy, zatím není jasné. Stejně tak nevíme, kdo ji nahradí v pořadu Interview na ČT.