Smlouva s USA není dohodou o umístění vojáků nebo základny, ubezpečuje Černochová

Česko-americká smlouva o obranné spolupráci (DCA) s USA není smlouvou o pobytu amerických vojáků v ČR nebo smlouvou o umístění vojenské základny, řekla dnes českým novinářům ve Washingtonu ministryně obrany Jana Černochová před podpisem smlouvy.

„Vyjednali jsme maximum možného, co Česká republika vyjednat mohla, jsme 24. zemí, která bude smlouvu mít,“ uvedla ministryně v rozhovoru, který odvysílala Česká televize.

Spolu s @market_a a @H_Langsadlova a dalšími jsme včera ve Washingtonu uctili památku T. G. Masaryka. Muže, který opřel založení našeho samostatného demokratického státu o spojenectví s USA. Právě v této době, kdy ve světě eskalují napětí a mezinárodní hrozby, jsou silné… pic.twitter.com/p1hW9JhiDA — Jana Černochová (@jana_cernochova) May 23, 2023

„Smlouva nezakládá právo USA, aby na našem území umisťovaly vojáky a základny,“ doplnila v rozhovoru s médii poté, co se spolu s předsedkyní sněmovny Markétou Pekarovou Adamovou u sochy Tomáše Garriguea Masaryka poklonila památce prvního československého prezidenta.

„Tomáš Garrigue Masaryk nám zanechal silný odkaz. Washingtonská deklarace z roku 1918 byla opřena o jeho víru v demokracii a mimořádné vztahy s USA. Obranná smlouva DCA, která bude dnes podepsána, je symbolickým navázáním na to, co on započal,“ napsala k tomu na twitteru Pekarová Adamová.

Tomáš Garrigue Masaryk nám zanechal silný odkaz. Washingtonská deklarace z roku 1918 byla opřena o jeho víru v demokracii a mimořádné vztahy s USA.



Obranná smlouva DCA, která bude dnes podepsána, je symbolickým navázáním na to, co on započal.



Děkujeme, pane prezidente.❤️ pic.twitter.com/vy5GjlR93a — Markéta Pekarová Adamová (@market_a) May 23, 2023

Česká vláda letos v dubnu schválila česko-americkou dohodu, která má usnadnit případný pobyt amerických vojáků v Česku, upravuje především jejich právní postavení v případě, že by zde plnili úkol. Její součástí je také seznam vojenských zařízení a prostorů české armády, které budou moci ozbrojené síly USA za předem dohodnutých podmínek využívat. Tato zařízení a prostory zůstanou i nadále plně v českém vlastnictví.

Smlouvu DCA nebo její ekvivalent má s USA většina z aliančních zemí. Dohodu musí po podpisu ministry schválit obě komory českého parlamentu a podepsat prezident.

Předseda sněmovního výboru pro obranu a bývalý ministr obrany Lubomír Metnar (ANO) dnes novinářům ve sněmovně řekl, že hnutí ANO o dohodě stále diskutuje a klub ještě nedospěl ke stanovisku, jak se k ní ve sněmovně postaví. Metnar označil smlouvu za důležitou, ministerstvo ji podle něho ale nevysvětlilo řádně. Chtěl by ještě diskutovat o právu stavby, jurisdikci a o pravidlech řešení krizí nevojenského charakteru, jako byla covidová epidemie, řekl novinářům Metnar.