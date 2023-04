Vláda schválila dohodu s USA o obranné spolupráci, podle Fialy to zvýší bezpečnost Česka

Vláda dnes schválila česko-americkou dohodu o obranné spolupráci (DCA). Novinářům to po zasedání kabinetu řekl premiér Petr Fiala (ODS). Smlouva má usnadnit případný pobyt amerických vojáků v Česku. Dokument budou muset ještě po podpisu ministry obrany schválit obě komory parlamentu a podepsat prezident. Nejvhodnější termín pro podpis dohody se podle ministryně obrany Jany Černochové (ODS) nyní hledá.

Smlouva má nastavit podmínky možné spolupráce s americkými ozbrojenými silami na území ČR. Konkrétní pobyt amerických vojáků nebo případný vznik americké základny na českém území neřeší. Nadále by to musely nejprve schválit vláda a parlament, šlo by o separátní politické rozhodnutí. Podle Fialy je dohoda významná z hlediska bezpečnosti a strategie v nynějších „neklidných časech“ a zvyšuje bezpečnost ČR i českých občanů.

Asi čtyřicetistránkový dokument se zabývá všemi relevantními tematickými oblastmi, které mohou souviset s možnou přítomností amerických vojáků v ČR nebo spoluprací amerických a českých ozbrojených sil na českém území. Řeší tak například právní postavení amerických vojáků, týká se také ochrany životního prostředí, provozu motorových vozidel americkými vojáky a jejich rodinami nebo třeba postavením dodavatelů amerických ozbrojených sil. Zabývá se také osvobozením amerických vojáků od daní a cel v ČR. Ministerstvo obrany na svém webu zveřejnilo otázky a odpovědi k obranné dohodě.

Smlouva podle Černochové umožní intenzivnější praktickou spolupráci českých a amerických ozbrojených sil. „Dnešku předcházel rok intenzivních jednání, účastnili se jich vedle ministerstva obrany a armády i zástupci ministerstva zahraničí, spravedlnosti, financí, vnitra, dopravy,“ uvedla Černochová. Posilování transatlantické vazby je podle ministryně v bytostném zájmu ČR.

Smlouvu DCA nebo její ekvivalent má s USA aktuálně z dalších 30 aliančních zemí uzavřeno 24 států. Vedle ČR o ní jedná i Dánsko, v souvislosti se svým vstupem do NATO ji připravují i Finsko a Švédsko. Z východních členů aliance je ČR poslední zemí, která nemá podobnou smlouvu uzavřenu. Maďarsko ji přijalo před dvěma lety, na Slovensku schvalování provázela ostrá vnitropolitická diskuse.

Pro podpis dohody se nyní hledá vhodný termín, řekla ministryně. „Jsem přesvědčena, že jsme ji dojednali dobře, nemáme se za co stydět, prosadili jsme tam i některé naše požadavky,“ uvedla Černochová. Při čtyřech jednacích kolech podle ní bylo prospěšné, že se Česko mohlo inspirovat v předchozích smlouvách. Dohoda se podle ní stane součástí celkové architektury spojenecké spolupráce v NATO.