Slunce pod víčkem: 15 způsobů, jak si uchovat rajčata a s nimi i celé léto
26. 8. 2025 – 15:00 | Magazín | Natálie Kozak
Rajče je malé slunce, které dozrává v zahradě a pak se dá schovat do sklenice. V zimě, když se dny krátí a chybí barvy, otevřete víčko a vrátí se vám chuť léta. Nabízíme vám patnáct receptů, které promění obyčejné rajče v klenot spižírny a promění ji v barevnou paletu chutí.
Léto si můžeme schovat do sklenic. Červené, šťavnaté rajče je jako zapadající slunce, které se dá uzavřít pod víčko a v zimě ho pak otevřít, když nám chybí barvy a vůně zahrady. Recepty od jednoduchých nakládaných rajčat, přes pikantní svačinky až po voňavá sušená rajčata v olivovém oleji:
1. Rajčata bez sterilizace- rychlý recept pro netrpělivé
Někdy se nám nechce stát dlouhé hodiny u plotny. Tenhle recept je pro ty, kteří chtějí mít zásoby hotové rychle a přitom si uchovat plnou chuť léta.Ingredience: rajčata, celer, česnek, pepř, ocet, sůl, voda.Postup: Rajčata s celerem pevně poskládejte do sklenice, prokládejte česnekem. Přelijte vařící vodou, krátce spařte a poté připravte jednoduchý nálev ze soli a octa. Zalijte zpět a uzavřete. Vznikne sklenice, která voní zahradou a nevyžaduje složité sterilizace.
2. Rajčata s křenem- pikantní posila do chladných dnů
Když venku fičí vítr a vy otevřete sklenici plnou rajčat s křenem, rozlije se po kuchyni vůně, která vás hned zahřeje. Je to ostrá, živá chuť, která probudí i ospalé zimní odpoledne.Ingredience: rajčata, česnek, křen, sůl, cukr.Postup: Rajčata nejprve spařte a oloupejte, dužinu povařte. Křen a česnek rozemelte a přidejte do rajčatové hmoty. Krátce povařte s cukrem a solí, nalijte do sklenic. Hotová svačina, která chutná jako domácí pikantní salsa.
3. Plněná rajčata- malý šperk ve sklenici
Tady se pracuje s jemností i hravostí. Do každého rajčete vložíte kousek česneku a vytvoříte tak malou, voňavou kapsli, která se po zimě stane kulinářským překvapením.Ingredience: rajčata, česnek, bobkový list, pepř, nové koření, cukr, sůl, ocet.Postup: Rajčata nařízněte do křížku, naplňte česnekem a skládejte do sklenice spolu s kořením. Přelijte horkou marinádou z cukru, soli a octa, dvakrát spařte a uzavřete. Výsledek? Rajče, které po otevření uvolní jemně pikantní vůni a překvapí každým soustem.
4. Rajčata se sladkou paprikou- harmonie chutí
Rajčata a paprika, dva letní poklady, které spolu ladí dokonale. Přidejte česnek a kapku chilli a máte směs, která bude vonět sluncem i v zimě.Ingredience: rajčata, paprika, česnek, chilli, cukr, sůl, olej, ocet.Postup: Rajčata nasekejte a nechte trochu odkapat. Papriky a česnek rozemelte, smíchejte s rajčaty. Přidejte cukr, sůl, olej a ocet. Vařte půl hodiny, dokud směs nezhoustne, a plňte do sklenic. Tohle je recept, který si můžete namazat na chleba, přidat k masu nebo jen tak uzobávat.
5. Rajčatové klínky s česnekem- křupavá zimní pochoutka
Nic neosvěží talíř tak jako rajče naložené ve voňavé marinádě s česnekem. Tady si zachovává svou strukturu, nakrájené na čtvrtky zůstává pevné a šťavnaté.Ingredience: rajčata, česnek, pepř, hřebíček, třešňové listy, cukr, sůl, ocet.Postup: Rajčata nakrájejte na klínky, proložte česnekem a kořením. Přelijte marinádou z cukru, soli a octa. Sklenici sterilizujte, aby klínky zůstaly krásně pevné. V zimě se stanou ideální přílohou ke studeným mísám, bramborám i masu.
6. Sušená rajčata- středomořský luxus ve sklenici
Kdo jednou zkusil domácí sušená rajčata v olivovém oleji, už nechce zpět. Je to chuť Itálie zavřená pod víčkem. Sladká, intenzivní, s vůní bylinek.Ingredience: menší rajčata (cherry či koktejlová), sůl, pepř, majoránka, olivový olej.Postup: Rajčata rozkrojte, vyjměte semínka a pomalu sušte v troubě při nízké teplotě- trvá to sice dlouhé hodiny, ale výsledek stojí za to. Suché plody pak uložte do sklenic a zalijte teplým olivovým olejem. V zimě se hodí na pizzu, těstoviny nebo jen tak k bagetce.
7. Rajčata s cibulí a česnekem- pro milovníky výrazných chutí
Tohle je recept, který promění obyčejnou zavařeninu v malý festival chutí. Sladkost cibule, ostrost česneku a šťavnatost rajčat, to všechno v jedné sklenici.Ingredience: rajčata, cibule, česnek, pepř, bobkový list, petrželka, ocet, cukr, sůl.Postup: Rajčata nakrájejte na čtvrtky, cibuli na půlkroužky, česnek přidejte do vrstev. Vše proložte bylinkami a kořením a přelijte voňavou marinádou. Po sterilizaci sklenic máte hotovo. Tahle kombinace rozjasní i nejšedivější zimní večeři.
8. Rajčata se zeleninou- zahrada ve sklenici
Koprové deštníky, petrželka, česnek a rajčata… Sklenice, ve které se schovává celá zahrada. Chuť je plná, aromatická, svěží.Ingredience: rajčata, kopr, petržel, česnek, bobkový list, nové koření, hřebíček, sůl, cukr, ocet.Postup: Rajčata propíchněte, aby nepraskla, a těsně naskládejte do sklenic proložených bylinkami a kořením. Zalijte vroucí vodou, slijte, připravte lák se solí, cukrem a octem a znovu zalijte. Výsledkem je nakládaná směs, která voní po letní louce.
9. Rajčata ve sladké marinádě- jemná harmonie
Ne vždy musí být nakládaná rajčata ostrá. Tahle varianta je jemnější, sladší, jako pohlazení. Skvěle se hodí ke grilovanému masu nebo sýru.Ingredience: rajčata, cukr, sůl, bobkový list, křen, kopr, pepř, ocet.Postup: Rajčata přelijte vroucí vodou a nechte odpočívat. Tekutinu pak svařte s cukrem, kořením a zeleninou, přidejte ocet a znovu zalijte. Po uzavření vznikne jemně nasládlá marináda, která překvapí svou neotřelostí.
10. Rajčata s cibulí- křupavá klasika
Cibule a rajčata jsou jako staří přátelé. V téhle zavařenině se snoubí šťavnatost s jemně křupavými kroužky cibule, které získají pikantní nádech koření.Ingredience: rajčata, cibule, hřebíček, cukr, sůl, ocet.Postup: Do sklenice vrstvěte rajčata s cibulovými kroužky a hřebíčkem. Přelijte horkým lákem, který dochutíte cukrem a solí, a nakonec přidejte ocet. Sterilizujte a uschovejte. V zimě poslouží jako ideální příloha ke studeným masům.
11. Rajčata s česnekovou omáčkou- pro odvážné
Milovníci česneku si přijdou na své. Tahle kombinace rajčat a česnekové marinády je ostrá, výrazná a neobyčejně lahodná.Ingredience: rajčata, česnek, pepř, hořčičná semínka, cukr, sůl, ocet.Postup: Rajčata zalijte vařící vodou, slijte, a pak je přelijte lákem s česnekem, pepřem a hořčicí. Po uzavření získáte sklenici, která bude vonět i chutnat jako stvořená pro zimní večeře s čerstvým chlebem.
12. Rajčata s mrkví a paprikami- barevná pikantní směs
Mrkev, paprika, bylinky a rajčata tvoří směs, která září barvami. Pikantní, voňavá, jemně sladká.Ingredience: rajčata, mrkev, paprika, česnek, petržel, kopr, sůl, cukr, pepř, ocet.Postup: Zeleninu umelete, krátce povařte s cukrem a solí a přelijte jí sklenici plnou rajčat. Výsledkem je barevný mix, který potěší oči i jazyk.
13. Rajčata s hrozny- překvapivá kombinace
Ano, čtete správně- hrozny a rajčata. Sladkost ovoce se propojí s rajčatovou šťavnatostí a vznikne originální zimní poklad.Ingredience: rajčata, bílé hrozny, paprika, česnek, sójová omáčka, cukr, sůl, ocet.Postup: Rajčata proložte hrozny a česnekem, zalijte vroucí vodou a poté nálevem s cukrem a sójovou omáčkou. Výsledkem je exotická chuť, která překvapí při každém otevření sklenice.
14. Zelená rajčata- pikantní svačina z nedozrálých plodů
Ani nezralá rajčata nepřijdou vniveč. Naopak, právě z nich vzniká pikantní, originální specialita.Ingredience: zelená rajčata, česnek, paprika, chilli, křen, sůl, cukr, ocet.Postup: Rajčata naplňte pikantní pastou z papriky, chilli a česneku, zalijte lákem a uzavřete. Výsledek je překvapivě lahodný- ostrý, svěží a velmi netradiční.
15. Rajčata bez slupky- jemnost sama
Pro ty, kdo nemají rádi tuhé slupky, je tu varianta s oloupanými rajčaty. Výsledkem je jemná, čistá chuť doplněná kořením a bylinkami.Ingredience: rajčata, česnek, pepř, hřebíček, sůl, cukr, ocet, bylinky.Postup: Rajčata spařte, oloupejte a naskládejte do sklenic s kořením a bylinkami. Zalijte horkým lákem a uzavřete. V zimě oceníte tu jemnost ideální k těstovinám, polentě i jen tak na chleba.
Ať už zvolíte ostrou variantu s křenem, středomořský luxus sušených rajčat nebo jemná rajčata bez slupky, všechny tyhle recepty mají jedno společné: uchovají vám léto na poličce. V zimě pak stačí odšroubovat víčko a do kuchyně se vrátí slunce, vůně a radost ze zahrady.