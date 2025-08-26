Z neonacisty neonacistkou: Německo řeší bizarní případ ve věznici
Alex Vávra
Do ženské věznice v Chemnitzu má v srpnu nastoupit Marla-Svenja Liebich, pravicová extremistka a bývalý neonacista Sven Liebich. Případ vyvolal v Německu bouřlivou debatu o novém zákonu o sebeurčení i o tom, zda nebyl zneužit k provokaci.
Německo v těchto dnech řeší kauzu, která spojuje zdánlivě neslučitelné světy: krajní pravici, transgender identitu a vězeňský systém. Marla-Svenja Liebich, dříve známá jako Sven Liebich, byla odsouzena k roku a půl vězení za podněcování k nenávisti, pomluvu a urážku. Sama je dlouhodobě spojována s neonacistickým prostředím a podle médií se účastnila činnosti hnutí Blood and Honour, které je v Německu oficiálně zakázané.
V červenci 2023 ji okresní soud v Halle poslal do vězení bez možnosti podmíněného propuštění. Odvolání neuspělo a zdálo se, že případ je uzavřen. Jenže na konci roku 2024 vstoupil v Německu v platnost zákon o sebeurčení, který zásadně zjednodušil proces změny genderu. Transgender lidé si díky němu mohou změnit jméno i pohlaví v dokladech pouhým prohlášením na matričním úřadě – bez psychologických posudků a soudního rozhodnutí. A právě tuto možnost Liebich využila. V Schkeuditz na severozápadě Saska učinila oficiální prohlášení a nechala si změnit jméno i pohlavní záznam. Z muže Svena se stala Marla-Svenja. Vzhledem k tomu, že se tak stalo krátce před nástupem do vězení, okamžitě se otevřela otázka: má extremistka nastoupit trest v zařízení pro muže, nebo pro ženy?
Zpochybněná identita a soudní pře
Debata se rychle rozhořela v médiích i politice. Der Spiegel psal, že „zda je změna míněna vážně, je pochybné“, a připomněl Liebichiny předchozí queerfobní výroky. Podle redakce šlo spíše o provokaci než o skutečný coming out. Podobně uvažovala i část veřejnosti, pro kterou se tento případ stal důkazem, že nový zákon lze snadno zneužít. Liebich se ale nenechala a reagovala sérií žalob a oficiálních stížností. Podala podnět k Tiskové radě, který byl jednomyslně zamítnut jako nedůvodný. Neuspěla ani u berlínského zemského soudu, kde se domáhala předběžného opatření proti novináři Julianu Reicheltovi. Ten veřejně napsal, že „Sven Liebich není žena“ a že vláda „donutila média říkat nepravdy“. Soud jeho výroky označil za legitimní.
Případ se mezitím dostával do titulků novin stále častěji. Diskutovalo se nejen o konkrétní osobě, ale i o principu: jak reagovat, pokud někdo s extremistickou minulostí využije progresivní zákon, který byl vytvořen k ochraně práv menšiny? Je možné zpochybňovat deklarovanou identitu jen proto, že se dotyčný nehodí do obrazu typického transgender člověka? A jak se má v takových případech zachovat vězeňská správa?
Nástup do Chemnitzu
Navzdory neustálým soudním sporům a mediálním kontroverzím se nyní blíží chvíle, kdy Liebich nastoupí do výkonu trestu. Hlavní státní zástupce v Halle Dennis Cernota oznámil, že to bude ve věznici pro ženy v Chemnitzu. Sama odsouzená extremistka tuto informaci potvrdila na síti X, kde napsala: „Nastoupím svůj trest podle plánu. Dne 29. srpna 2025 ve 22 hodin dorazím s kufry do nápravného zařízení v Chemnitzu.“
Kde přesně bude uvnitř věznice umístěna, ale zatím není jisté. Správa zařízení musí vyhodnotit, zda by mohla ohrozit bezpečnost nebo pořádek, a rozhodnout o případném přeřazení. Spekuluje se i o možnosti izolace od ostatních vězeňkyň. Celý případ se tak stal symbolem širší společenské debaty. Na jedné straně stojí argument, že zákony platí pro všechny bez rozdílu a stát musí respektovat deklarovanou identitu, ať už jde o kohokoliv. Na straně druhé panuje obava, že podobné kroky mohou vyvolávat nedůvěru vůči transgender lidem obecně a dodat munici kritikům, kteří proti zákonu o sebeurčení vystupovali od samého počátku.
Kauza Marly-Svenji Liebich tak není jen příběhem o jednom trestu. Je zrcadlem napětí mezi ochranou menšinových práv a strachem ze zneužití, mezi snahou o inkluzi a realitou politického extremismu. Vše nasvědčuje tomu, že německá veřejnost bude tento případ sledovat i po 29. srpnu, kdy se za odsouzenou extremistkou zavřou brány chemnitzské věznice.