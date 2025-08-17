Dnes je neděle 17. srpna 2025., Svátek má Petra
17. 8. 2025 – 17:55 | Magazín | Natálie Kozak

Jak zdvořile „poslat domů“ tchyni, která se u vás zdržela příliš dlouho
Návštěvy tchýně bývají často provázeny napětím. Dvě generace, dvě hospodyňky, jedna kuchyně a silné pouto k synovi- to všechno je koktejl, který dokáže rychle proměnit původně milou návštěvu ve stres. Přitom řešení nemusí být bouchnutí dveřmi, ale dobře vedený rozhovor a jasně nastavené hranice.

Schováváte se už třetí den v kuchyni, jen abyste se vyhnuli společnému posezení s tchyní? Pak nastal čas získat zpět svůj domov a pokud možno bez skandálu. Psychologové se shodují, že jde o jedno z nejčastějších rodinných dilemat: kde končí pohostinnost a začíná pocit, že je u vás host příliš dlouho.

Slova mají sílu: nejde o „vykopnutí“, ale o domluvu

Samotné slovo „vyhodit“ je jed. Zní agresivně a budí obranné reakce. Místo toho se vyplatí stavět situaci na dohodě. Dejte tchýni najevo, že její lásku i podporu oceňujete, ale že funguje nejlépe v dávkách, které vám neberou kyslík.

Jak ukončit návštěvu bez slz a křiku

  • Plánujte dopředu: už při domlouvání návštěvy se ptejte na délku pobytu. „Mami, to je skvělé, že přijedeš. Na kolik dní to plánuješ? Potřebujeme si sladit rozvrh.“
  • Používejte „já-zprávy“: místo obviňování mluvte o svých pocitech. „Cítím, že mi chybí náš obvyklý rytmus, když je návštěva delší.“ Zní to lépe než „už nás otravuješ“.
  • Zapojte manžela: jeho role je klíčová. Jako syn je přirozeným prostředníkem a vaše dohoda musí být společná.
  • Dohodněte konkrétní termíny: nabídněte volbu („zítra ráno, nebo raději pozítří odpoledne?“). Tchyně pak odjíždí s pocitem, že rozhoduje sama.

Když náznaky nestačí a čas běží dál

Pokud dohodnutý odjezd tchýně stále nepřichází, vyhněte se tichému dusnu. Připomeňte jí domluvu a nabídněte praktickou pomoc: „Mami, podívala jsem se na jízdní řád. Můžu ti rezervovat lístek?“ Takové gesto je laskavé, a přitom vede k cíli.

Jak si nastavit hranice do budoucna

  • Stanovte pravidla návštěv: domluvte se s manželem, kolik setkání měsíčně je únosných a zda platí zákaz neohlášených příchodů.
  • Rodinné dny: vysvětlete, že sobota patří jen vaší malé rodině, ale neděli rádi strávíte společně.
  • Měňte prostředí: pozvěte tchyni na procházku, do kavárny nebo parku- setkáte se, ale domov zůstane vaším útočištěm.

Pokud je tchýně spíš „spolubydlící“

Zdlouhavé návštěvy mohou vyvolat dojem, že tchyně u vás bydlí. Pak je nutné být ještě konkrétnější: vymezit osobní prostor, respektovat soukromí a nabídnout jí aktivity mimo domov. Pomůže i starostlivě formulovaný argument: „Mami, náš byt je maličký, bojím se, že si tu neodpočineš. Co kdybychom se domluvili na pětidenní návštěvě?“

Shrnutí psychologa

Nejdůležitější je vždy respekt na obou stranách. Tchyně zůstává matkou vašeho manžela, a zaslouží si tedy úctu. Ale stejně tak vy potřebujete respekt k vlastnímu domovu, rodině a osobním hranicím. Klíčem je komunikace, zapojení partnera a jasné dohody. Jen tak se z návštěv nestane rodinná pohroma, ale příležitost k hezkým chvílím.

Shrnutí:

  • Plánujte dopředu: stanovte si jasný začátek i konec návštěvy.
  • Mluvte o sobě, ne o ní: používejte „já-zprávy“ místo obviňování.
  • Zapojte partnera: tchyně je jeho maminka, on je hlavní vyjednavač.
  • Buďte konkrétní: nabídněte možnosti odjezdu („zítra ráno, nebo pozítří odpoledne?“).
  • Stanovte hranice: žádné neohlášené návštěvy, rodinné dny jen pro vás.
  • Změňte prostředí: místo dlouhého sezení doma vyrazte spolu ven.
  • Udržujte respekt: k ní jako matce, k sobě jako paní domu.
