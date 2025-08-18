Z papírové náhražky plastových brček měla většina husí kůži. První pokus byl fiasko, další možná i předčí originál
18. 8. 2025 – 15:00 | Magazín | Natálie Kozak
Plastová brčka zmizela a s nimi i bezstarostné srkání koktejlů. Místo toho jsme dostali papírové náhražky, které se po pár minutách proměnily v kaši a otrávily nám večer. Češi nadávali, smáli se i lamentovali, ale nakonec se našly nové cesty, jak si nápoj vychutnat stylově a bez výčitek vůči přírodě.
Ještě před pár lety patřila plastová brčka k létu stejně neodmyslitelně jako nanuk nebo rozpálený asfalt. Limonáda se bez nich zdála neúplná, koktejl bez plastového brčka nudný. Pak ale přišel evropský zákaz jednorázových plastů a s ním i rozčarování.
Češi si sice rychle zvykli, že plastové příbory či talíře už v piknikových koších nenajdou, ale právě konec plastových brček vzbudil bouřlivé reakce. Ne snad proto, že by někdo považoval brčko za životní nezbytnost, ale proto, že jeho papírová náhrada se ukázala být tak trochu noční můrou.
Papírové brčko: záchrana oceánů, nebo otrava hostů?
„Jak si mám užít mojito, když se mi brčko po pěti minutách rozmáčí a připomíná spíš ruličku z toaletního papíru?“- podobné stížnosti zaplavily sociální sítě i běžné rozhovory u stolu. Papírová brčka byla sice chválena jako ekologická alternativa, ale v praxi byla spíš symbolem nepohodlí.
- rozmáčela se během pár minut,
- měnila chuť nápoje,
- lepila se na patro a kazila celý požitek z pití.
Mnozí lidé se proto cítili, jako by je někdo trestal: chtěli si dopřát koktejl, ale místo toho dostali kartonovou zkušenost a navrch husí kůži.
Proč k zákazu došlo
Evropská legislativa, která zákaz plastových brček a dalších jednorázových plastů (příborů, talířů, míchátek) přinesla, měla jasný cíl: snížit množství odpadu v oceánech a chránit mořské živočichy. Želvy a ryby si totiž snadno spletou plast s potravou, což vede k jejich zraněním i úhynu. Plasty se navíc rozkládají stovky let a podle odhadů tvoří až 70 % odpadu v mořích a oceánech.
Z pohledu životního prostředí tedy šlo o nutný krok. Jenže pro běžné lidi to znamenalo něco jiného: hledání kompromisu mezi ekologií a pohodlím.
Náhrady, které si našly cestu do českých domácností
Když papírová brčka zklamala, začali lidé hledat alternativy. A objevili několik možností, které postupně získaly popularitu a dokonce předčily i původní plast:
- Nerezová brčka: Elegantní, odolná a prakticky nezničitelná. Díky malému kartáčku se snadno čistí a vydrží roky. Nevýhoda? Kov na rtech může působit nepříjemně, hlavně u horkých nebo ledově studených nápojů.
- Skleněná brčka: Vypadají luxusně a nijak neovlivňují chuť nápoje. Jsou průhledná, takže okamžitě vidíte, zda jsou čistá. Jenže jejich křehkost z nich dělá řešení „spíš na doma“. Při pádu mohou prasknout a způsobit zranění.
- Bambusová brčka: Lehká, přírodní a na pohled přátelská. Přesto mají svá ale: nevydrží věčně, mohou časem popraskat, změnit barvu a pokud je necháte mokrá, hrozí plíseň.
Češi si nakonec zvykli
Dnes už se nad papírovými brčky spíše pousmějeme. Jsou symbolem přechodné doby, kdy se celý kontinent učil, jak žít bez jednorázových plastů. Češi se nakonec adaptovali a často si pochvalují, že nové alternativy jsou nejen praktičtější, ale i stylovější.
A tak i když plastová brčka definitivně zmizela ze stolů restaurací i domácností, jejich náhrady ukázaly, že změna nemusí znamenat jen nepohodlí, ale i příležitost najít řešení, které je šetrnější k přírodě a zároveň elegantní.