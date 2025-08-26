Pavel jmenoval rektorem VŠB - Technické univerzity Ostrava Igora Ivana
26. 8. 2025 – 16:32 | Zpravodajství | Jasmína Krásná
Prezident Petr Pavel jmenoval rektorem Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava (VŠB-TUO) Igora Ivana, školu povede do roku 2029.
Ivan dosud působil jako prorektor pro strategii a spolupráci. Akademický senát univerzity ho do funkce rektora zvolil letos v dubnu, vláda jeho jmenování podpořila na začátku července. Funkční období mu začne 1. září a je čtyřleté.
Ivan ve funkci nahradí Václava Snášela, který univerzitu vede druhé funkční období a o další se už nemohl ucházet. Pavel dnes v projevu ocenil generační výměnu, která je podle něj výrazem dynamiky. Vyzdvihl také priority, se kterými nový rektor do funkce vstupuje, ať už je to naslouchání studentům a jejich podnětům, nebo záměr, aby byla univerzita nejen místem výzkumu, ale i podpory inovací.
"Protože je to přesně to, co naše země potřebuje. Tedy určitou dynamiku, odvahu ke změnám a inovacím, odvahu přistupovat i k výzkumu trochu jinak, abychom využili ten maximální potenciál, který u nás máme," řekl prezident. Ivanovi popřál hodně energie, zdraví a úspěchů. "Aby pod vaším vedením Technická univerzita byla nadále velice dynamickou a moderní institucí," dodal.
Ivan uspěl při volbě akademického senátu v prvním kole, o místo rektora měli zájem čtyři kandidáti. Prorektorem je Ivan od roku 2018, zároveň stojí v čele univerzitního projektu Refresh, který má pomoci s hospodářskou, energetickou i ekologickou proměnou regionu. Budoucí rektor chce klást důraz například na inovaci studijních programů, zapojení studentů do rozvojových aktivit, transparentní a motivační odměňování zaměstnanců, podporu mladé generace vědců nebo rekonstrukci a modernizaci klíčových budov univerzitního kampusu.
"Chtěl bych zejména navázat na kvalitní práci, kterou odvedla univerzita v posledních osmi letech, a to dobré si z toho vzít. To znamená zejména rozvoj vědy a výzkumu, rekonstrukční akce v rámci našeho kampusu, ale věci, na které bych se chtěl zejména zaměřit, je také oblast vzdělávání, studia a viditelnost naší univerzity," řekl v dubnu Ivan.
Dosavadní rektor tehdy uvedl, že je s volbou svého nástupce spokojen. "Ta volba znamená, že senát zvolil pokračování toho, co jsme tady osm let dělali," uvedl Snášel. O místo rektora už by se neucházel, ani kdyby to bylo možné. "Ta dvě období jsou zcela dostačující. Je potřeba, aby si to vzal někdo nový, mladý a plný síly i energie," řekl Snášel.