Slovensko zavádí od soboty rozsáhlá omezení, premiér má covid

Slovensko od soboty kvůli šíření koronaviru omezí volný pohyb osob, vládou schválený zákaz vycházení ale má 19 různých výjimek. Uzavřena bude z rozhodnutí hlavního hygienika většina prodejen a provozů služeb. Slovenský premiér Igor Matovič také v pátek potvrdil, že se nakazil koronavirem.

Sedmačtyřicetiletý Matovič na socální síti zveřejnil výsledek testu ze čtvrtku, veřejnost vybídl k opatrnosti. Nástup do karantény mezitím ohlásilo několik slovenských ministrů i šéf parlamentu Boris Kollár, kteří byli s premiérem v uplynulém dnech v kontaktu.

V platnosti úřady ponechaly nařízení, že lidé přijíždějící na Slovensko z rizikových zemí v souvislosti s nákazou, tedy i z Česka, až na výjimky potřebují test; věkovou hranici při povinnosti dětí prokázat se testem Bratislava zvýšila na deset z dosavadních sedmi let.

Hotely a lyžařská střediska zůstanou na Slovensku otevřeny, návštěvníci ale nadále potřebují negativní výsledek testu. Během zákazu vycházení budou nadále povoleny mimo jiné cesty do zaměstnání, dále na nákupy nezbytných životních potřeb, vánočního stromku či ryb, k lékaři, na bohoslužby případně do přírody nebo na vyzvednutí zásilek z internetových obchodů. Členové jedné domácnosti by se měli setkat nanejvýše s jednou další rodinou. Někteří odborníci označili karanténní opatření kvůli výjimkám za nedostatečné.

Zmíněná omezení nebudou platit každý den mezi 1:00 až 5:00, protože stávající zákon neumožňuje nařídit nepřetržitý zákaz vycházení. Vládní nařízení prozatím zůstane v platnosti do 29. prosince, kdy má v zemi po 90 dnech skončit nouzový stav, který úřadům umožňuje nejen omezovat volný pohyb lidí, ale také například přesouvat personál mezi zdravotnickými zařízeními. Parlament tento týden kvůli chybějícím poslancům vládní koalice odložil hlasování o změně příslušného ústavního zákona, který by vládě umožnil nouzový stav v době pandemie prodlužovat. Takové rozhodnutí by podle předlohy musel dodatečně schválit parlament.

Také čeští turisté starší deseti let potřebují při cestě na Slovensko výsledek negativního testu starý maximálně 72 hodin, v opačném případě by museli v zemi do karantény a nejpozději na hranicích se elektronicky registrovat. Slovensko uznává nejen výsledky laboratorních PCR testů, ale také antigenních testů, pokud byly provedeny v Česku nebo v Rakousku.

Výjimky z předkládání testů mají například posádky v nákladní dopravě, dále autobusů, vlaků a letadel, jakož i cestující při tranzitu přes Slovensko. Nově nemusí mít test ani doprovod, který zajišťuje přepravu cestujících na nebo z mezinárodních letišť v Česku, Maďarsku, Polsku a Rakousku a který se zaregistruje.

Nařízení hlavního hygienika o uzavření maloobchodních prodejen a provozů služeb se nevztahuje kromě jiných na lázně, prodejny potravin a dalších základních životních potřeb, drogerie, lékárny, pošty, banky, ubytovací zařízení a lyžařská střediska. Restaurace mohou vydávat jídlo jen přes okénko. Nově musejí uzavřít fitness centra, divadla, kina i kadeřnictví. Nadále jsou zakázány hromadné akce, kostely zůstanou přístupné jen pro menší počet věřících než dosud.

Na pětimilionovém Slovensku po předchozím poklesu v posledním období rychleji stoupá počet nakažených koronavirem. Za úterý tohoto týdne laboratorní PCR a méně přesné antigenní testy potvrdily dohromady dosud nejvyšší přírůstek téměř 8000 nakažených. Zvyšuje se také počet hospitalizovaných s covidem-19 a úmrtí na toto onemocnění.