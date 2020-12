Vláda požádá o prodloužení nouzového stavu do 22. ledna, povolí půlnoční mše

Vláda bude ve sněmovně usilovat o prodloužení nouzového stavu kvůli epidemii covidu-19 o dalších 30 dní. Trval by tak do 22. ledna. Zatím platí od 5. října do 23. prosince. Počet potvrzených případů nákazy od začátku epidemie mezitím přesáhl 600 000, počet obětí překonal hranici 10 000.

Za středu přibylo 8235 nakažených koronavirem. Od začátku epidemie bylo v Česku potvrzeno 602 404 případů nákazy, aktuálně nemocných je 69 719. Hospitalizovaných pacientů je 4 609, celkově s covidem-19 zemřelo 10 036 lidí. Rizikové skóre PES zůstává na 71 bodech. Žádost o prodloužení určenou poslancům schválil ve čtvrtek kabinet, jak sdělil vicepremiér Jan Hamáček (ČSSD). O návrhu menšinové vlády ANO a ČSSD bude sněmovna jednat zřejmě v úterý 22. prosince. Ministr zdravotnictví Jan Blatný (za ANO) na tiskové konferenci po jednání vlády řekl, že pošle zástupcům sněmovních stran detailní informace o vývoji epidemické situace v Česku. Zopakoval, že se zvyšují jak čísla nově nakažených, tak počty hospitalizovaných. Ministr připravil pro zákonodárce i rozklad, co by znamenalo pro jednotlivá opatření zrušení nouzového stavu, jak dříve avizoval. Uvedl, že pro čtvrtou a pátou úroveň epidemického systému PES je nutný zákaz nočního vycházení. Sněmovna při podzimní vlně epidemie dostala od vlády už tři žádosti. Koncem října souhlasila s prodloužením stavu nouze o 17 dnů a ve druhé polovině listopadu o 22 dnů. Naposled na návrh komunistů o 11 dnů. Kabinet chtěl vždy měsíc. Na jaře trval v Česku nouzový stav kvůli koronavirové krizi 66 dnů, nynější je zatím na 79 dnů. Pokud by sněmovna souhlasila s prodloužením o dalších 30 dnů, délka nouzového stavu by se přehoupla přes sto dnů. Část opozice tvrdí, že není třeba stav nouze prodlužovat. Kritizuje to, že vláda opatřeními diskriminuje některé obory a nepřijímá dostatečné kompenzace. Ministr zdravotnictví Jan Blatný (za ANO) už dříve uvedl, že pro poslance chystá analýzu protikoronavirových opatření, pro která by nebyl stav nouze potřebný, a naopak těch, pro která je nezbytný. Za současné situace, kdy Česko v pátek sestoupí do čtvrtého z pěti stupňů epidemického systému PES, je podle něj nicméně nouzový stav nezbytný. Blatný nevyloučil pátý stupeň protiepidemického systému Ministr Blatný nevyloučil, že při zvýšení počtů lidí s covidem-19 v nemocnicích, bude navrhovat přesun do nejpřísnějšího pátého stupně skóre protiepidemického systému PES. Očekává, že i bez zhoršení situace bude o Vánocích v nemocnicích asi 6000 lidí. Zhoršení by mohlo znamenat až 10 000 hospitalizovaných a kolem 15 000 nových případů denně. Blatný dále řekl, že typ vakcíny proti covidu-19 si nebude možné vybírat. Důvody jsou technické, nebude narušeno zákonem dané právo na volbu péče. První dodávky vakcíny by se do ČR mohly dostat kolem 28. prosince, čeká se na schválení Evropskou agenturou pro léčivé přípravky (EMA). "Ne všechny vakcíny budou k dispozici ve všech očkovacích centrech," řekl ministr. Podle něj budou vakcíny různých výrobců přicházet do Česka postupně, a první vakcína firmy Pfizer navíc potřebuje skladování při teplotě minus 70 stupňů Celsia. "Není dotčeno právo jedince být informován o vakcíně, případně ji odmítnout," zdůraznil. Vláda umožní vyjít na půlnoční mši, na Silvestra v noci ven ne; obchody budou na Štědrý den otevřené dopoledne Vláda umožní o Štědrém dni věřícím účastnit se půlnočních mší, přestože má kvůli epidemii koronaviru platit zákaz vycházení z domu. V kostelech bude ale možné využít jen pětinu míst. Ministr Blatný řekl, že o záležitosti diskutoval s pražským arcibiskupstvím. Lidi, kteří se na půlnoční mše vydají, vyzval k užití roušky či respirátoru. Úlevu ze zákazu nočního vycházení vláda nepřijala pro oslavy přelomu roku. Nejde o duchovní potřebu, navíc je podle ministra možné oslavit Silvestra za dodržování vládou přijatých opatření. Pokud bude kvůli covidu-19 platit nouzový stav i o Vánocích, vláda ve svém opatření výslovně umožní prodej na Štědrý den dopoledne, řekl po zasedání kabinetu vicepremiér Karel Havlíček (za ANO). Vláda podle Blatného upravila pravidla omezující volný pohyb, aby podle nich nebylo při nakupování povoleno jen obstarávání základního zboží. Po pátečním posunu do čtvrtého stupně protiepidemického systému PES totiž zůstanou otevřené i obchody s dalším zbožím. Havlíček řekl, že pokud sněmovna vyhoví žádosti vlády o prodloužení nouzového stavu i po 23. prosinci, kabinet otevírací dobu na Štědrý den ve svém usnesení speciálně upraví. "Potvrzuji, že 24. prosince dopoledne bude otevřeno, bude jasné usnesení, které to bude říkat," upřesnil. Od pátku bude znovu platit zákaz nočního vycházení, zavřou se restaurace, hotely, vnitřní sportoviště a bazény, zatímco obchody a služby se ani ve čtvrtém stupni zavírat tentokrát nebudou. Podle dřívějších pravidel mohly zůstat ve čtvrtém stupni PES otevřené jen obchody s potravinami, drogistickým zbožím a dalším vybraným sortimentem. Nové opatření ale současně zavádí omezení volného pohybu přes den, mezi výjimkami uvádí cesty nutné k obstarávání základních životních potřeb. Blatný řekl, že kabinet opatření upravil, aby umožňovalo cesty do jakýchkoliv obchodů. Vláda schválila záměr uvolnit miliardu pro pomoc kultuře Vláda rovněž schválila záměr uvolnit miliardu korun na pomoc v epidemii koronaviru pro kulturu. Ministr kultury Lubomír Zaorálek (ČSSD) po jednání novinářům řekl, že připraví dvě výzvy. Jedna bude podobná dosavadnímu programu COVID kultura, rozšířená ale například o výtvarníky. Druhá bude určena pracovníkům v audiovizuálním umění. Výzvu COVID kultura III plánují MK a MPO zveřejnit v lednu příštího roku, žádosti se budou přijímat alespoň 30 dnů. Dosavadní program už se podle Zaorálka blíží vyčerpání. Ministerstvo v něm zhodnotilo 4300 žádostí, 2600 jich bylo vyplaceno, 200 bylo odmítnuto. První program COVID kultura měl umožnit podnikatelům v kultuře žádat o peníze za zbytečně vynaložené náklady. Kritizovali ho ale zástupci firem z hudebního průmyslu a také filmoví distributoři a producenti za to, že mnozí z něj čerpat nemohou. Na tento první program vláda vyčlenila 900 milionů korun, žádostí ale i po prodloužení lhůty přišlo jen 326 v objemu 121,5 milionu korun. Druhá výzva po kritice rozšířila okruh žadatelů a měla k dispozici přes 750 milionů korun. Zaorálek ale již dříve uváděl, že má příslib možného navýšení této sumy. O dotaci mohou nyní žádat podnikatelé v kultuře i jednotlivci v uměleckých a odborných umělecko-technických profesích. Ti mohou dostat jednorázově 60 000 korun. Firmám je možné hradit náklady až do deseti milionů korun. Nový program COVID kultura by měl pomoct také audiovizuálnímu průmyslu. Dosud měl sanovat škody, které vznikly tím, že se nemohl uskutečnit plánovaný umělecký projekt, tedy nahrazovat zmařené výdaje. Protože ale v současné době se již kulturní projekty často ani neplánují, je třeba přesně určit, za jakých podmínek se peníze budou vyplácet. Mohlo by vás zajímat Začalo plošné testování na covid, nově nakažených je nejvíce za pět týdnů

Německo zavřelo obchody, opatření zpřísňuje i Slovensko a další země

Nouzový stav se prodlouží do 23. prosince