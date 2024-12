Nejhorší obavy Ivany Gottové se naplnily : Manžel Dominiky najal právníky až z Německa a udeřil na Ivanu. Začíná bitva o miliony

Manželka zesnulého Karla Gotta, Ivana Gottová, čelí nepříjemné situaci, která se týká dědictví po slavném zpěvákovi. Timo Tolkki, manžel Dominiky Gottové, nejstarší dcery Karla Gotta, se rozhodl podniknout právní kroky, aby zajistil, že Dominika dostane svůj podíl z majetku, který po zpěvákovi zůstal. Tato situace přináší napětí a otevírá otázky ohledně spravedlivého rozdělení dědictví.

Spor o dědictví: Timo Tolkki povolal právníky

Timo Tolkki, finský hudebník a manžel Dominiky Gottové, se nechal slyšet, že Dominice náleží část majetku, který nyní spravuje Ivana Gottová. Podle jeho slov by podle evropských zákonů měly peníze po zesnulém autorovi připadnout především jeho dětem, nikoliv manželce.

Tolkki tvrdí, že Dominika má právo na podíl z příjmů, které generuje Karel Gott Agency, a že se jedná o značné částky. Aby tuto záležitost vyřešil, najal právníky z Německa, kteří mají pomoci prosadit Dominikina práva.

„Dominičina budoucnost závisí na jejím podílu z nakladatelství Karel Gott Agency. Podle zákonů EU by tyto peníze měly patřit dětem autora, nikoliv jeho manželce. Já osobně z toho nic nechci, ale chci zajistit, aby Dominika dostala to, co jí náleží,“ uvedl Tolkki. Dodal také, že jeho manželka je možná naivní, ale on sám se v těchto věcech vyzná a je odhodlaný bojovat za její práva.

Napjaté vztahy mezi Ivanou a Dominikou

Dominika Gottová, která žije dlouhodobě ve Finsku, se s Ivanou Gottovou nikdy nesblížila. Jejich vztahy byly napjaté už za života Karla Gotta a po jeho smrti se situace nezlepšila. Dominika se v minulosti vyjádřila, že s Ivanou nemá žádný kontakt – nepíšou si, nevolají si a neudržují žádný vztah. Tato odtažitost mezi nimi jen přispívá k napětí ohledně dědictví.

Karel Gott se ještě za svého života snažil situaci vyřešit. Nabídl Dominice a své další dceři Lucii finanční částku ve výši šesti milionů korun výměnou za to, že se vzdají nároku na dědictví. Zatímco Lucie s tímto návrhem souhlasila, Dominika nikoliv. Odmítla se vzdát svého podílu, což nyní vede k právním sporům.

Dominika a její finanční problémy

Dominika Gottová se v posledních letech potýká s finančními problémy. Její život ve Finsku rozhodně není luxusní, a navíc se musela vyrovnávat se závislostí na alkoholu. Sama přiznala, že už nemá sílu řešit všechny problémy spojené s dědictvím. „Rozhodla jsem se, že už to nebudu řešit. Kdo se chtěl napakovat, se napakoval. Myslím, že by se táta divil,“ uvedla Dominika v jednom z rozhovorů.

Karel Gott a jeho odkaz

Karel Gott, který zemřel v říjnu 2019 po boji s leukémií, zanechal po sobě nejen obrovský hudební odkaz, ale také značný majetek. Jeho majetek se odhaduje na stovky milionů korun, přičemž část z něj tvoří příjmy z tantiém za jeho písně. Zpěvák také přepsal některé nemovitosti na svou manželku Ivanu, včetně vily na Bertramce a chalupy v Doubici. Tyto kroky však vyvolaly otázky ohledně spravedlivého rozdělení majetku mezi jeho děti.

Budoucnost sporu

Právní bitva o dědictví Karla Gotta teprve začíná a je otázkou, jak se situace vyvine. Timo Tolkki je odhodlaný bojovat za práva své manželky Dominiky, zatímco Ivana Gottová se snaží chránit majetek, který jí zpěvák odkázal. Tento spor však nepochybně vrhá stín na odkaz Karla Gotta, který si přál, aby jeho rodina zůstala jednotná. Jak se situace vyřeší, ukáže až čas.