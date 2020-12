V EU se začne očkovat od 27. prosince, zdravotnice v USA měla po očkování anafylaktický šok

Evropská agentura pro léčivé přípravky (EMA) chce podmínečné povolení pro první vakcínu od firem Pfizer a BioNTech vydat příští pondělí a některé unijní země již oznámily, že začnou očkovat hned po Vánocích. Evropská komise rovněž uvedla, že uzavřela předběžná jednání o nákupu vakcíny od společnosti Novavax.

"Tohle je chvíle pro Evropu. Očkování napříč EU začne 27., 28. a 29. prosince," uvedla na twitteru šéfka unijní exekutivy. EK v rámci společných nákupů vakcín zajistí pro unijní země nejméně 200 milionů dávek vakcíny od americké a německé společnosti, které by již v pondělí mohly dostat podmínečnou licenci pro evropský trh. Rozhodnutí EMA musí následně potvrdit komise, von der Leyenová však počítá s tím, že to bude otázka nejvýše několika dní.

Brusel zajistí pouze společný nákup vakcín, jejich distribuce již bude v režii členských zemí. Některé unijní státy již oznámily, že začnou očkovat ihned po Vánocích. Například Německo má již připravenu infrastrukturu a očkovací centra a v první etapě chce naočkovat na 400 000 lidí. Česko počítá s tím, že do konce roku bude k dispozici téměř 10 000 dávek.

It's Europe's moment.



On 27, 28 and 29 December vaccination will start across the EU.



On 27, 28 and 29 December vaccination will start across the EU.

We protect our citizens together. We are stronger together.