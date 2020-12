Od půlnoci platí červený PES, ve skutečnosti už je na nejhorším stupni

Rizikový index protiepidemického systému PES v Česku se dostal na nejvyšší, pátý stupeň pohotovosti. Dosáhl 76 bodů ze sta, což je spodní hranice pátého (fialového) stupně.

Na zvýšení indexu PES se podle dat ministerstva zdravotnictví podílel hlavně nárůst reprodukčního čísla z 1,18 na 1,22. Podíl potvrzených případů covidu-19 na počtu provedených testů byl ve čtvrtek nejvyšší od 14. listopadu - 27,9 procenta.

Nových případů nákazy bylo ve čtvrtek 7590, asi o 1700 více než před týdnem. Od březnového začátku epidemie covidu-19 v Česku bylo zaznamenáno přes 610 000 nakažených, z nichž 10 163 zemřelo. Aktuálně nemocí trpí téměř 73 000 lidí. Hospitalizovaných je 4617 pacientů, z toho 586 je ve vážném stavu.

Naprostá většina regionů je na pátém stupni. V několika krajích vystoupal rizikový index až na 81 bodů. V Praze ve čtvrtek přibylo 856 potvrzených případů covidu, což je druhý nejvyšší denní nárůst za posledních šest týdnů. Index PES pro hlavní město přesto zůstává na 59 bodech, a jako jediný z krajů tak je ve třetím stupni rizika.

Česko přechází do 4. stupně PES

Kvůli zhoršující se epidemické situaci se Česko od pátku oficiálně vrací do čtvrtého (červeného) stupně protiepidemického systému PES, byť s řadou výjimek. Po dvou týdnech tak musí opět zavřít restaurace, hotely a penziony, bazény, posilovny a další vnitřní sportoviště, stejně jako muzea, galerie, památky či knihovny. Několika výstavám ale ministerstvo kultury udělilo výjimku. Otevřené mohou tentokrát zůstat všechny obchody a služby, poprvé se rozjedou také některé vleky a lanovky.

Obnovený je zákaz vycházení mezi 23:00 a 05:00, shromažďovat se může nejvíc šest osob. Hotely musí zavřít pro rekreační účely, restaurace a další stravovací zařízení mohou provozovat jen výdejní okénka nebo rozvoz. Na bohoslužbách může být obsazeno jen 20 procent kapacity kostela, svateb či pohřbů se může účastnit maximálně 20 lidí. Vnitřní sportoviště jsou uzavřená pro amatéry, není možný ani trénink více než šestičlenných skupin venku. Bez omezení mohou znovu sportovat jen profesionálové.

Děti jdou naposledy před Vánocemi do školy, do lavic se vrátí až 4. ledna. Mateřské a vysoké školy budou příští pondělí a úterý fungovat už podle přísnějšího čtvrtého stupně v systému PES. Návštěvy v domovech seniorů jsou i po přechodu do přísnějšího stupně možné, pokud příchozí předloží negativní test na covid.

Znovu se zavírají muzea a galerie, několik výstav ale dostává výjimku. Jde o výstavy s mezinárodním přesahem, se zahraničími zápůjčkami či o projekty, na jejichž pokračování má stát zájem. Na tyto akce se budou muset prodávat vstupenky jen on-line, divákům se bude měřit při vstupu teplota a pořadatelé musí návštěvníkům poskytnout respirátor.