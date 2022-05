Skoro 25 milionů tun obilí uvázlo na Ukrajině kvůli blokádě černomořských přístavů

Ukrajina byla podle údajů Mezinárodní rady pro obiloviny čtvrtým největším světovým vývozcem kukuřice v loňské sezóně a šestým vývozcem pšenice.

Blokování obilí se považuje za jednu z příčin vysokých cen potravin, které v březnu podle FAO v důsledku ruské invaze na Ukrajinu dosáhly rekordního maxima, než v dubnu mírně polevily.

„Je to téměř groteskní situace, kterou v tuto chvíli pozorujeme na Ukrajině s téměř 25 miliony tun obilí, které by se dalo vyvézt, ale které nemůže opustit zemi jen kvůli nedostatečné infrastruktuře a blokádě přístavů,“ řekl zástupce ředitele FAO Josef Schmidhuber.

Dodal, že plná sila by mohla mít za následek nedostatek místa ve skladech během příští sklizně v červenci a srpnu. Obavy podle něj vzbuzují i zprávy, že v bojích na Ukrajině byly některé sklady obilí zničeny.

