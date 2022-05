Aktualizováno: Evropská komise chce do konce roku ukončit dovoz ruské ropy

(AKTUALIZOVÁNO, 11:08) Cena severomořské ropy Brent krátce před 11:00 SELČ vykazovala nárůst o 3,7 procenta zhruba na 108,80 dolaru za barel. Americká lehká ropa West Texas Intermediate (WTI) si ve stejnou dobu připisovala 3,8 procenta a prodávala se přibližně za 106,30 dolaru za barel.

Návrh šestého souboru unijních sankcí vůči Rusku, který zahrnuje embargo na dovoz ruské ropy, dnes představila předsedkyně EK Ursula von der Leyenová. Aby sankce vstoupily v platnost, musí je jednomyslně schválit členské země.

Obchodníci zároveň čekají na dnešní výsledek jednání americké centrální banky (Fed) k měnové politice. Předpokládá se, že Fed zvýší svou základní úrokovou sazbu o půl procentního bodu.

V úterý ceny ropy klesly o více než dvě procenta kvůli obavám z dopadů koronavirových uzávěr v Číně na poptávku. Analytička Caroline Bainová ze společnosti Capital Economics uvedla, že vyhlídky pro poptávku po komoditách jsou nepříznivé. Upozornila, že rostoucí inflace a vyšší úrokové sazby už začínají mít negativní dopady na výdaje.

„Omezení na straně dodávek sice ještě po určitou dobu mohou držet ceny komodit na zvýšené úrovni, podle našeho názoru však bude mít ve druhé polovině letošního roku a v roce příštím na ceny většiny komodit negativní vliv slabší poptávka,“ citovala Bainovou agentura Reuters.

(9:24, původní zpráva) Evropská komise navrhuje do konce letošního roku úplně zakázat dovoz ruské ropy do Evropské unie. Oznámila to dnes předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová. Evropský blok podle ní v rámci šestého balíku protiruských sankcí rovněž odpojí od mezinárodního platebního systému SWIFT největší ruskou banku Sberbank a dva další bankovní domy.

Aby sankce vstoupily v platnost, musí je jednomyslně schválit členské země. Podle diplomatů se čeká diskuse o ropném embargu. Maďarsko a Slovensko, které je odmítají podpořit, mají podle unijních činitelů dostat výjimku na dovoz ropy v příštím roce.

Evropské komise chce rovněž potrestat představitele ruské armády odpovědné za zvěrstva proti civilistům v Buče a za útok na Mariupol. Trojice ruských státních televizí šířících kremelskou propagandu má mít zakázáno vysílat v unijních zemích.

