Škody po tornádu budou celkem nižší než 15 miliard. Při odklízení vznikaly podle hejtmana hory suti

Škody po červnovém tornádu na majetku Jihomoravského kraje jsou 800 milionů korun, na obecním 721 milionů, vyplynulo ze zpřesňujících posudků.

Škody celkově budou podle odhadu nižší než 15 miliard korun. ČTK to dnes řekl náměstek jihomoravského hejtmana Jan Zámečník Škody na majetku kraje se dosud odhadovaly zhruba na půl miliardy korun, celkové škody na 15 miliard s tím, že zřejmě porostou. Posudky kraj zašle vládě.

„U celkových odhadů dojde k nějakému snížení, ale dosud nevím k jakému. Ale bude to méně než těch 15 miliard,“ uvedl Zámečník.

Poškozeno bylo mimo jiné 14 krajských objektů a asi 100 obecních, v tomto případě ale například třeba i kapličky či hřiště, kde byly škody nízké. Proto je nepoměr mezi počtem obecních a krajských objektů a výší celkové škody. U obecních budov určovali škodu znalci z Ústavu soudního inženýrství Vysokého učení technického v Brně. Dokumenty bylo nutné odevzdat kraji do dnešního dne, protože následující týden by měla vláda jednat o finanční pomoci obcím, a to mimo jiné právě na základě soupisů znalců. Kraj je tak bude vládě zasílat.

Mezi budovami, které znalci hodnotili, byly nejen školy, obecní úřady a sokolovny, ale také třeba kostel nebo márnice. Nejvíce zasaženou obcí byla podle znalců Moravská Nová Ves. Zámečník uvedl, že škody na obecním majetku jsou v tomto případě vyčísleny na asi 260 milionů korun. Stovky milionů škod hlásí také některé firmy. Pojišťovny mají nahlášeno z bouřek, vichřic a tornáda, které zasáhly Česko v červnu a v červenci, 33 657 škod za 4,67 miliardy korun.

Hejtman: Práce pro nás nekončí

Solidarita lidí i rychlost demoličních a vyklízecích prací překvapila po tornádu jihomoravského hejtmana Jana Grolicha. V sobotu uplyne měsíc, co se živel prohnal Břeclavskem a Hodonínskem, vyžádal si šest životů a poničil 1200 domů. Šest lidí přišlo o život. Podle Grolicha jsou hotové demoliční a vyklízecí práce, ze kterých vznikly „hory suti“. Bezmála 200 domů muselo k zemi, stovky dalších jsou ale už zvenčí opravené.

Po měsíci po katastrofě se podle něj udělalo spoustu práce. „Nedokázal jsem si představit, že po měsíci nebudou potřeba hasiči a těžká technika a že demoliční a vyklízecí práce budou hotové. Nedokázal jsem si představit, jaké mohou vzniknout hromady odpadu a suti. Jsou to opravdu hory. Na druhé straně to ukazuje, kolik práce se za ten měsíc udělalo. Obrovský dík patří hasičům a dobrovolníkům,“ řekl Grolich.

Podle něj ale práce pro kraj nekončí. „Je potřeba zajistit ubytování lidí, koordinační práce. Rok a půl se budou dělat elektrifkace, protože teď bude jen provizorní vedení. Starostové potřebují pomoc, potáhne se to měsíce,“ uvedl hejtman.

Podle něj si všechny složky, které v místě působily, udělají analýzy. "Z každé katastrofy se má krizové řízení z čeho poučit. Ale bylo to něco jiného než povodně, na které jsou dané scénáře a postupy. Záchranné složky musely nastoupit okamžitě. Netroufnu si říct, že by kdokoliv fungoval špatně. Jen doufám, že to je poslední extrémní situace" dodal Grolich, který do čela kraje usedl loni po podzimních volbách, kdy vrcholila pandemie koronaviru