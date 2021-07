Tornádo poškodilo 1202 budov. Postiženým obcím pomohou i dobrovolníci

Podle aktuálních zjištění hasičů je po tornádu na jihu Moravy poškozeno 1202 budov, k částečné nebo úplné demolici je určeno 180 domů.

Řízené bourání začalo dnes ráno v Lužicích, připravuje se další v Hruškách. Hasičům umožnila dřívější zahájení demolic pomoc armády, řekl dnes novinářům po jednání krizového štábu kraje jihomoravský ředitel hasičů Jiří Pelikán.

Hasiči v uplynulých dnech procházeli všechny poškozené domy a evidovali jejich stav. Nejvíce poškozených budov, celkem 369, je v Moravské Nové Vsi, k demolici je určeno 31 budov. V Mikulčicích je poškozeno 300 domů, strhnout se musí 62 z nich. V Hruškách je poškozeno 201 domů, demolice je nutná u 58 z nich. V Lužicích je poškozených 100 domů, strženo bude 17 z nich, v Hodoníně je poškozeno 100 domů, strženo bude deset.

„Zahájení demolic umožnil čtvrteční příjezd armádní těžké techniky a vojáků, které jsme okamžitě nasadili na svážení suti do tří míst. To nám uvolnilo ruce a dnes ráno mohly začít demolice v Lužicích,“ uvedl Pelikán.

V poškozených obcích je podle něj uklizeno 80 procent území, práce budou pokračovat i o víkendu. Předpokládá, že v neděli bude možné snížit počet nasazených hasičů na místě. „O rozsahu omezení se budeme bavit v sobotu odpoledne na videokonferenci s ostatními kraji,“ dodal Pelikán.

O prodlouženém víkendu krizový štáb očekává příjezd mnoha dobrovolníků. Jejich pomoc bude potřeba zejména mimo obce na plochách, kde tornádo zanechalo velké množství odpadu.

Pomoc zasaženým obcím

Jihomoravský hejtman Jan Grolich žádá dobrovolníky, kteří se o prodlouženém víkendu chystají přijet pomáhat do míst postižených tornádem, aby si zajistili vlastní ubytování někde mimo zasaženou oblast. V obcích sice vzniknou stanová městečka, ale jejich kapacita je minimální, řekl dnes po jednání krizového štábu hejtman.

„Zatím vůbec netušíme, kolik lidí sem přijede. Ale i kdyby to bylo 5000 dobrovolníků, tak se to podobá návštěvnosti nějakého hudebního festivalu. Stejně jako ani hudební festival nezorganizujete za dva dny, tak ani my nemůžeme zajistit pro takové množství lidí zázemí,“ zdůraznil hejtman. Dodal, že není možné vedení postižených obcí takovými věcmi zaměstnávat víc, než je nutné.

Za ideální označil postup, kdy dobrovolníci ráno přijedou na odstavná míst v Břeclavi nebo Hodoníně. Autobusy brněnského dopravního podniku je dopraví tam, kde bude pomoc potřeba, odpoledne nebo večer je odvezou zpět k autu a oni se odjedou ubytovat mimo oblast poškozenou tornádem.

V každé z obcí sice malé stanové městečko s hygienickým zázemím vznikne, ale jejich kapacita bude velmi omezená. Místa, kde lze zaparkovat, i stanová městečka by nejpozději od soboty mělo být možné zobrazit na portálu Mapy.cz, uvedl hejtman.

„Vzhledem k tomu, jak rychle postupuje odklízení suti uvnitř obcí, jsou nyní přímo na místě zapotřebí hlavně odborníci ze stavebnictví. Dobrovolnická pomoc bude hodně směřována do okolí obcí, kde jsou velká území zasypána sutí a předměty, které tam odneslo tornádo. Někdy jde o opravdu velké kusy,“ uvedl Grolich.

I proto, že velká část prací se bude odehrávat mimo obce, by si lidé měli zajistit vlastní zásoby jídla a pití. Nadále platí, že policisté do postižených obcí nevpouští auta s dobrovolníky, aby nekomplikovali provoz na místě.

Policie se podle mluvčího Bohumila Maláška připravuje na logisticky náročné dny. Dobrovolníky směruje na dvě místa - letiště v Ladné u Břeclavi a do Hodonína, kde jim poradí v logistickém koordinačním centru v kulturním domě. „Připraveny jsou autobusy, které je budou vozit do obcí na konkrétní místa,“ popsal Malášek.

V oblasti denně pracuje asi 300 policistů, v noci je jich o stovku méně. Vedle dopravy se věnují také hlídkování, zejména v noci. Chrání tak majetek před potenciálním rabováním či krádežemi. „Jak na příjezdu, tak na odjezdu z obcí provádějí kontroly tak, by co nejvíce minimalizovali možnou nezákonnou činnost. V oblasti zatím tyto případy nemuseli řešit. Zatímní ohlášené případy se nakonec vysvětlily jako nedorozumění,“ zdůraznil Malášek.