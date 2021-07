Čína vůči Česku kromě propagandy začala užívat i dezinformace, popisuje sinolog

Čína v poslední době ve své informační strategii vůči České republice začala kromě pozitivní propagandy používat i dezinformace.

Na dnešním semináři zabývajícím se právě informačními postupy čínské diplomacie to řekl sinolog Martin Hála z projektu Sinopsis. Příkladem podle něj může být třeba dezinformace proti loňské cestě předsedy Senátu Miloše Vystrčila na Tchaj-wan.

V letech 2013 až 2018 převládal podle Hály v čínské informační strategii vůči České republice narativ ekonomické diplomacie, ke kterému se připojili i čeští „domácí aktéři“. Poznamenal, že tento narativ ztroskotal v roce 2018 s pádem čínské společnosti CEFC, která za většinou čínských investic v ČR stála.

Nová propagandistická ofenziva pak nastala loni na jaře v souvislosti s tzv. rouškovou diplomacií. „Vyvrcholila loni v březnu dnes již historickou scénou, kdy se na letišti v Ruzyni seřadila polovina české vlády, aby vítali dopravní letadlo z Číny, přivážející řádně nakoupený a zaplacený zdravotnický materiál,“ poznamenal.

Od té doby se podle něj nálada v české společnosti i politické reprezentaci proměnila, o čemž svědčí i návštěva Vystrčila na Tchaj-wanu. Hála poznamenal, že Čína poté nasadila vedle pozitivní propagandy „záchrany Česka“ prostřednictvím investic nebo zdravotnického materiálu také negativní dezinformace v médiích nebo na sociálních sítích. Za příklad označil Vystrčilovu cestu na Tchaj-wan a zprávu o tom, že za ní měl dostat od tchajwanské vlády peníze.

Podle Sinopsis za tehdejší zprávou stál čínsko-anglický web, který je součástí Světového svazu čínských masmédií. Filip Jirouš ze Sinopsis dnes na semináři ČTK řekl, že tato dezinformace souvisí s tzv. jednotnou frontou, tedy systémem, ve kterém se čínský státní aparát snaží mimo jiné sjednotit čínskou diasporu ve světě. V Česku je podle něj do něj zapojeno asi do stovky lidí, především etnických Číňanů, kteří pravidelně vyjadřují politickou podporu Číně a kteří se snaží dostat do role mediátora mezi českou a čínskou politikou.

Na debatě pořádané Sinopsis dnes vystoupil i vedoucí Tchaj-pejské hospodářské a kulturní kanceláře v ČR Liang-Ruey Ke, podle kterého demokratické země musí posilovat svou schopnost čelit novým útokům autoritářských zemí. Poděkoval také zemím, které Tchaj-wanu darovali vakcíny proti koronaviru.

Připojit by se k nim mohla už v pondělí i Česká republika, kdy by mohla vláda jednat o darování přebytečných očkovacích látek do zemí, které jich mají nedostatek. Že by mezi nimi mohl být i Tchaj-wan, naznačil ve čtvrtek na twitteru Vystrčil. Uvedl, že po telefonátu s ministrem zdravotnictví Adamem Vojtěchem je v této otázce mírně optimistický.

Vojtěch dnes nechtěl podrobnosti zveřejňovat, považuje za důležité nejprve o darování vakcín seznámit členy vlády. Až poté chce sdělit podrobnosti.