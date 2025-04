Prezident podepsal vznik nové silniční inspekce i pravidla pro auta bez řidiče

25. 4. 2025 – 11:36 | Zpravodajství | Alexej Chundryl

Zákon nově zavede pravidla provozu autonomních vozidel na silnicích.

Lidé na místě řidiče například nebudou smět pít alkohol a budou muset na výzvu vozidla převzít řízení. Od července také vznikne Inspekce silniční dopravy, která bude mít větší pravomoci například při kontrolách stanic technické kontroly nebo přetížených kamionů. Zákon také upraví takzvanou poptávkovou dopravu. Počítá s tím novela zákona o silniční dopravě a dalších zákonů, kterou dnes podepsal prezident Petr Pavel. Informoval o tom Hrad.

Pravidla pro autonomní vozidla stanoví hlavně, že po dobu řízení automatizovaného auta vozidlem se na řidiče nevztahují pravidla provozu na pozemních komunikacích ani jiné povinnosti řidiče týkající se řízení vozidla, jejichž dodržení zajišťuje automatizované vozidlo. Inspekce silniční dopravy vznikne transformací dosavadního Centra služeb pro silniční dopravu. Neměla by podle vlády znamenat zřízení nových úřednických míst. Inspektoři budou nosit služební stejnokroj a zaměří se třeba na přetížené kamiony nebo na nápadně kouřící vozidla, u nichž bude podezření na porušování emisních předpisů.

Poptávková doprava, nazývaná také autobus na zavolání, kterou už některé kraje zavádějí, umožní cestujícím objednat si autobus například pomocí aplikace v mobilu. Lidé si budou moci přivolat minibus, který je dopraví, kam potřebují. Nasazení tohoto typu dopravy má být jednodušší i díky tomu, že pro použitá vozidla bude stačit řidičský průkaz skupiny B, nebude nutné oprávnění pro autobusy.

Nová pravidla začnou platit i pro takzvané tatraktory. Jde o vozidla registrovaná jako traktory, ale přitom mají provozní a jiné vlastnosti jako běžné nákladní automobily. Podle nynějšího zákona se za ně například neplatí mýtné. Půjde o vozy, jejichž nejvyšší povolená hmotnost převyšuje 3500 kilogramů a konstrukční rychlost je 80 kilometrů v hodině nebo vyšší, ale registrovány jsou jako traktory. Nově mají podléhat mýtnému a k jejich řízení bude zapotřebí oprávnění skupiny C1 nebo C a také profesní způsobilost.

Sněmovna v zákoně prodloužila nyní roční platnost evidenční kontroly vozidla, která je potřebná pro změnu vlastníka nebo provozovatele. Nově má platit celou dobu mezi pravidelnými technickými prohlídkami vozu. Evidenční kontrola je součástí technických prověrek, prodloužení její platnosti má snížit administrativu. Společný záznam o nehodě, k níž není nutné přivolat policii, budou moci řidiči pořizovat patrně také přes webovou aplikaci České kanceláře pojistitelů. Zvyšuje se také hranice odhadované škody, od níž je nutné oznamovat havárií policii, z nynějších 100.000 korun na 200.000 korun.

Zákon by měl do budoucna také zavést mýto na silnicích II. a III. třídy pro nákladní automobily a dodávky s hmotností nad 3,5 tuny. Podle ministerstva dopravy jde o požadavek krajů, které to prosazovaly dlouhodobě. Kraje se prosazením mýtného snaží omezit tranzitní nákladní dopravu na silnicích druhé a třetí třídy.