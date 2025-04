Trump už testuje, zda mu projde porušit ústavu. Prodává kšiltovky TRUMP 2028

25. 4. 2025 – 10:41 | Zpravodajství | Alexej Chundryl

The Trump Organization vyzývá stoupence amerického prezidenta Donalda Trumpa, aby dali najevo svůj postoj.

Měli by to udělat zakoupením kšiltovky s nápisem Trump 2028, jenž odkazuje na zájem současného republikánského šéfa Bílého domu usilovat o třetí funkční období. Podle dodatku americké ústavy přitom nikdo nesmí být zvolen do prezidentského úřadu více než dvakrát. Na novou kšiltovku, která se prodává za 50 dolarů (1100 Kč), dnes upozornil server Axios.

"Budoucnost vypadá zářně. Přepište pravidla kšiltovkou Trump 2028," uvádí se na webu, kde si zájemci mohou kšiltovku zakoupit.

Sám Trump v březnu prohlásil, že nežertuje ohledně možnosti ucházet se o třetí funkční období a že "existují způsoby, jak to udělat". Později novinářům řekl, že se tímto scénářem nyní nezabývá.

Podle 22. dodatku ústavy Spojených států však mohou američtí prezidenti zastávat pouze dvě čtyřletá funkční období, ať už jdou po sobě, či nikoliv. Trump od ledna vykonává druhý prezidentský mandát, předtím zastával funkci hlavy státu v letech 2017 až 2021.

Změna americké ústavy, která by zrušila omezení dvou funkčních období, by byla nesmírně obtížná a vyžadovala by buď dvě třetiny hlasů Kongresu, nebo dvě třetiny států, které by souhlasily se svoláním ústavního konventu, který by změny navrhl. Oba způsoby by pak vyžadovaly ratifikaci třemi čtvrtinami států, připomněla stanice NBC News.

Republikánský kongresman Andy Ogles v lednu navrhl změnit ústavu tak, aby umožnila Trumpovi ucházet se o třetí funkční období, ale o znovuzvolení by nemohli usilovat bývalí prezidenti George Bush mladší, Barack Obama nebo Bill Clinton. Podle návrhu by totiž mohl o třetí funkční období usilovat prezident, který nesloužil dvě funkční období za sebou. Šance na schválení takového návrhu je však podle Axiosu prakticky nulová.

Bývalý Trumpův poradce Steve Bannon v březnovém rozhovoru poznamenal, že silně věří, že se Trump bude znovu ucházet o Bílý dům v roce 2028. Na otázku, jak to udělá vzhledem k ústavnímu dodatku, Bannon odpověděl "pracujeme na tom".