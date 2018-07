Padouch Rath hrdinou a senátorem?

ANKETA VIDEO KOMENTÁŘ - Komentáře autor: Pavel Jégl

Lhář a korupčník David Rath, dopadený s krabicí od vína napěchovanou sedmi miliony, chystá návrat do vysoké politiky. Takový comeback vyžaduje dávku odvahy, především ale nebetyčný kopec drzosti.

David Rath kandiduje do Senátu. Proč ne? Česká politika je scénou neomezených možností. O absurdity v ní není nouze.

Svůj návrat zvěstoval Rath stylově – v pondělí před vazební věznicí v Litoměřicích, kde v letech 2012 až 2013 strávil osmnáct měsíců. Právě v litoměřickém volebním obvodu bude kandidovat.

"V Litoměřicích jsem ve vazbě strávil dost času, takže město znám nejen jako občan, ale v podstatě i z druhé strany, což je podle mého zajímavá zkušenost," pravil.

Zatím není jasné, jaký slogan pro svou kampaň zvolí. Mám ale za to, že na billboardech by se skvěle vyjímala hláška "Padouch, nebo hrdina, my jsme jedna rodina" (viz video) z filmu Limonádový Joe aneb Koňská opera. Vždyť i padouch Horác Badman alias Hogofogo (v černém klobouku) může být rodině (státu) ku prospěchu.

Prachy pod podlahou

Hejtman David Rath sbíral peníze. A ve velkém. Nebyl troškař, nosil miliony v krabici od vína a syslil je pod podlahou své vily ve středočeských Hostivicích. Zajímavý koníček. Tím spíš, že lékař-politik sbíral korupční peníze – bakšiše za veřejné zakázky.

Soud pro něj samosebou neměl pochopení. Sběratele poslal na osm a půl roku do vězení – za to, že jako středočeský hejtman přijal úplatky a manipuloval s veřejnými zakázkami. K tomu nařídil, aby propadlo 22 milionů, které u něj nalezla policie.

Tím ale Rathovy trable s justicí nekončí. Nedávno na něj a na dalších devět lidí podal státní žalobce novou žalobu – za poškození Evropské unie.

Jak jsi krásné, neviňátko

Teď Rath čeká na svobodě na verdikt odvolacího soudu, který má zasednout za několik měsíců. Má však jiné plány, než pobyt ve vězení. Chce se stát senátorem, a tak získat imunitu.

Proč ne? "Ctíme presumpci neviny, dokonce máme odezvu od dalších obcí v obvodu, že když může stát v čele státu (trestně stíhaný premiér) Andrej Babiš, proč by tedy nemohl kandidovat David Rath?" řekla Jana Volfová, předsedkyně strany Česká suverenita.

Právě na její kandidátní listině je zapsán Rath, první český poslanec, kterého soud vzal do vazby. Oba se znají ze sociální demokracie, byli poslanci za tuto stranu, Rath dokonce jejím místopředsedou, kromě toho hejtmanem a ministrem zdravotnictví.

Ve volebním programu má také zdravotnictví na prvním místě. Slibuje, že vyřeší nedostatek zdravotnického personálu. Navíc v programu i bojuje - vyhlašuje boj kolonizátorům naší země (korporacím), boj těm, kteří zneužívají moc, boj byrokracii, boj migraci...

Hlas lidu, hlas boží

Volfová každopádně nebyla mimo mísu, když v souvislosti s Rathovou kandidaturou upozornila na Babiše obžalovaného za dotační podvod. Žijeme v říši divů Miloše Zemana, v níž prezident jmenuje premiérem politika, kterého sněmovna vydala do rukou justice.

Babiš se oháněl výsledkem voleb – "lidi o tom věděli, přesto mě volili". A hlas lidu je přece hlas boží (Vox populi, vox Dei).

Není pochyb, že na tento volební (lidový) soud by se rád odvolával také doktor Rath. Pokud by ovšem volby v říjnu vyhrál.