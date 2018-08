Nová česká pohádka: Tunel? Trik? Recese?

MAGAZÍN - Magazín autor: Václav Štefan

Český internet trápí neobvyklá záhada, trailer na novou českou pohádku Bubeník a princezna. Některé uživatele děsí, jiné pobuřuje a další náramně baví. Je to tunel, marketingový trik, nebo si z nás Karel Gott a Kazma dělají blázny?

Celé to začalo naprosto nevinně, když před dvěma týdny filmové studio Angeles Pictures, o kterém do té doby nikdy nikdo neslyšel, zveřejnilo trailer na svůj chystaný 3D animovaný film Bubeník a princezna inspirovaný méně známou pohádkou bratří Grimmů. K tomu se navíc vyloupla i řada dalších informací týkajících se tohoto do teď prakticky neznámého projektu.

Dle autorů by snímek měl jít do kin už tuto zimu a krom premiéry v České republice a ve Spojeném království (pohádka vzniká v česko-britské koprodukci a oficiální sídlo studia je v Londýně) mají tvůrci velké plány a mluví se tak i o distribuci do kin v řadě zemí Evropské unie a dále v Kanadě, USA, Rusku, nebo Japonsko. Celkově autoři slibují premiéru ve dvaceti osmi zemích světa.

K tomu se navíc na filmu dle dostupných informací podílí i řada známých tváří českého showbyznysu. Zlatý slavík Karel Gott, komik Jakub Kohák a herečka Jiřina Bohdalová zařídí hlasy některých postav. Svůj charakteristický hlas poskytl i Pavel Rímský, tedy minimálně jako vypravěč v traileru. Zpěvačka Tonya Graves a skladatel Daniel Barták zas pro snímek připravují hudbu.

Autoři se rovněž kasají tím, že v každé zemi, kde film poběží, půjdou čtyři procenta ze vstupného vybraným organizacím zaměřujícím se na pomoc dětem.

Ano, tohle všechno zní celkem hezky. Navíc někomu můžou po těchto slovech zaplát oči hrdostí na českou zem, která se rozhodla opět prorazit ve světě animovaného filmu, kde dříve tak excelovala. Národ Jiřího Trnky o sobě dá opět vědět světu!

Jak z devadesátek

Jakékoliv nadšení ale vyprchá ve chvíli, kdy se člověk podívá na trailer, který vypadá jako noční můra studenta počítačové grafiky.

Trailer Bubeníka a princezny je doslova animátorské peklo. Šíleně jednoduché modely s děsivými obličeji bez mimiky, prapodivné pohyby, nekvalitní rozostřené textury, nebo postavy bez problémů probíhající skrz jiné objekty. Celkově celý trailer vypadá spíše jako něco, co se vyplížilo z devadesátek, než jako animovaný film z roku 2018, který aspiruje na to prorazit ve světě.

Celkově trailer připomíná úvod z videoher z konce devadesátých let, jako například Heroes of Might and Magic 3, Age of Empires, nebo Might and Magic VI: The Mandate of Heaven. Ač i ty v některých chvílích působí o něco kvalitněji.

Právě kvůli svému úděsnému vizuálu k sobě trailer přitáhl především na sociálních sítích značnou pozornost a lidé tak začali ve velkém o filmu Bubeník a princezna a celkovém dění kolem něj mluvit, ač tedy především v negativním a humorném duchu. Kritikům nahrála na smeč ještě jedna z dostupných informací, tedy že rozpočet filmu má být 82 milionů korun, což se na podobě traileru příliš neodráží.

Podezřelý rozpočet

Je třeba říct, že taková částka je s ohledem na kvalitu animace v traileru skutečně dechberoucí, ač například americké animáky velkých společností stojí pochopitelně ještě mnohem vyšší částky. Například vůbec první celovečerní film vyrobený s pomocí počítačové animace Toy Story: Příběh hraček z roku 1995 vyšel na 30 milionů dolarů. Když ale Bubeníka a princeznu porovnáme byť s jeho českými sourozenci, tak je to opravdu zarážející.

Například Kozí příběh z roku 2008 sice není žádné veledílo, jeho animace ale stále vypadá výrazně lépe a jeho rozpočet byl "pouhých" 35 milionů korun. Pak tu máme třeba novější Lichožrouty z roku 2016, kteří vedle traileru na Bubeníka a princeznu vypadají jako čirá dokonalost a ještě navíc s polovičním rozpočtem 40 milionů korun.

Jediný český počítačem animovaný film, který by překonal částku 80 milionů je Hurvínek a kouzelné muzeum z loňského roku. Ten vznikal za pomoci zahraničních studií a odborníků a vyšel přibližně na 175 milionů korun. Bezesporu jde v současnosti o nejlépe animovaný celovečerní film u nás, který, co se vizuální stránky týče, asi jako jediný aspiruje na srovnávání se světovými počítačovými animáky.

Rozpočet pro Bubeníka a princeznu u mnohých lidí vzbudil vcelku pochopitelné domněnky, že by se v případě filmu mohlo jednat o podvod a autoři se chtějí obohatit na veřejných penězích. Někteří lidé na sociálních sítích připomínali situaci kolem dnes již legendárního a stále nevzniklého fantasy filmu Poslední z Aporveru, který byl žalován pro podezření z dotačního podvodu.

Jak ale informoval server cnews.cz, ze Státního fondu kinematografie na Bubeníka a princeznu žádné peníze nešly a daňoví poplatnící tak můžou v klidu spát. Kde autoři sehnali peníze, je vlastně záhadou, protože ani na jejich stránkách, ani přímo v traileru není k vidění jediná informace o sponzorech.

Trolling, nebo marketing?

Mezi lidmi se na internetu rovněž začala šířit teorie, že by celý Bubeník a princezna mohl být jen jeden velký vtip, kterým se někdo jednoduše snaží všechny nachytat a žádný film ve skutečnosti nevzniká. Ve spojení s tím na sociálních sítích opakovaně padá jméno Kazma, tedy pseudonym internetového komika Kamila Bartošky, který proslul svými rozsáhlými "pranky". Například když na udělování českých lvů propašoval falešného Jima Carreyho, nebo řádně vytrollil natáčení pořadu Prostřeno.

Pokud skutečně jde o vtip, tak opravdu o hodně propracovaný, na kterém by autoři museli dělat takřka rok. Společnost Angeles Pictures byla v Anglii založena už 10. listopadu 2017. Rovněž těžko říct, jak by to v takovém případě bylo s celebritami jako Karel Gott a spol., které se na projektu podílí. Oklamal je v tom případě někdo, nebo jsou také součástí možné recesistické skupiny?

Další zajímavou teorií, která se snaží šílený trailer vysvětlit, je marketingový záměr. Autoři mohli záměrně vypustit šokující video, která všechny znechutí a získá si pozornost, což se bezesporu skutečně stalo. Trailer stal silně virálním a v současné době má na YouTube přes 300 tisíc shlédnutí.

Sami autoři navíc nedávno v rozhovoru pro Seznamzpravy.cz tuto teorii potvrzují a říkají, že trailer vznikl záměrně špatný, aby si získal větší pozornost. V případě autorů to ale působí spíše jako narychlo vymyšlená výmluva, aby nějak reagovali na záplavu kritiky a posměchu, které se na ně kvůli traileru snesly. V rozhovoru navíc dodali, že částka 83 milionů korun rozhodně není konečná.

Z pochyb, že by z toho celého mohl nakonec vzniknout dobrý film a autoři "odflákli" trailer záměrně, člověka nedostane ani bližší pohled na režiséra Alexe Vladimíra Pietera. Jeho řežisérské zkušenosti nejsou zrovna dvakrát slavné.

Na kontě má pár minutových "filmečků", které jsou k vidění na YouTube a působí podobně zmateně a amatérsky, jako trailer na Bubeníka a princeznu. Jinak se Alex Pieter ve filmovém prostředí pohyboval především jako herec náhodných štěků (Hranaři, Czech-Made Man apod.), případně jako model v reklamách.

Bubeník kam se podíváš

Největší "úspěch" ve výsledku trailer sklidil mezi milovníky internetového humoru a bizáru. Během posledního týdne vznikly desítky vtipů, memů a parodií vycházejících z traileru Bubeníka a princezny.

Za to se určitě musí autorům poděkovat, ať už to byl jejich účel, nebo ne. Povedlo se jim nalít novou šťávu do žil českého internetového humoru, který momentálně pomalu ničím jiným než bubeníkovou odhalenou hrudí, nebo jeho kráčením od výbuchu, nežije.

Těž zbývá si už jen počkat do zimy a uvidíme, jestli se opravdu dočkáme nové české obdoby legendárního Shreka, nebo se nám Karel Gott společně s komikem Kazmou vysmějí, a nebo, což je nejpravděpodobnější a nejsmutnější, to prostě bude jen další špatný český film, po kterém po původním pohoršení už neštěkne ani pes.