Smrti herce Jiřího Bartošky si všímají i v Hollywoodu. Vzpomněl si na něj také oscarový herec Russell Crowe.

9. 5. 2025 – 12:00 | Zpravodajství | Jasmína Krásná

Smrti herce a prezidenta Mezinárodního filmového festivalu Karlovy Vary (KVIFF) Jiřího Bartošky, který zemřel ve čtvrtek ve věku 78 let, si všímají i v Hollywoodu.

Servery Variety a Hollywood Reporter připomínají zejména jeho roli v záchraně festivalu. Na sociální síti X pak na Bartošku vzpomněl také oscarový herec Russell Crowe.

"Bartoška hrál klíčovou roli v záchraně filmového festivalu v Karlových Varech. Jeho prezidentem byl od roku 1994. Společně s jeho dlouholetou uměleckou ředitelkou Evou Zaoralovou proměnili druhý nejstarší filmový festival v Evropě v moderní, mezinárodně uznávanou přehlídku filmů," napsal server Variety.

Starším než KVIFF, který se poprvé konal v roce 1946, už je pouze filmový festival v Benátkách. Ten poprvé přivítal návštěvníky v roce 1932.

Hollywood Reporter v souvislosti s podrobnou historií KVIFF připomíná zejména přátelství Jiřího Bartošky s někdejším prezidentem Václavem Havlem, bez něhož by možná festival už dnes neexistoval. "Havel odmítl přijet na festival (Zlatý golem) v Praze, ale ukázal se na úvodním večeru KVIFF," napsal Hollywood Reporter. O dva roky později Zlatý golem neexistoval a karlovarský filmový festival započal svoji novou zlatou éru, dodal server.

Na smrt Jiřího Bartošky reagoval i hollywoodský herec Russell Crowe, který se proslavil rolemi ve filmech Gladiátor - za ni získal Oscara - nebo Čistá duše a který byl hostem karlovarského filmového festivalu v roce 2023.

"Zrovna jsem se dozvěděl tu smutnou zprávu, že dnes zemřela legenda Jiří Bartoška, prezident karlovarského filmového festivalu. Měl jsem velkou čest převzít cenu za mimořádný přínos světové kinematografii právě z jeho rukou," napsal Crowe.

Výkonný ředitel karlovarského festivalu Kryštof Mucha serveru Hollywood Reporter řekl, že Bartoška je v čele KVIFF nenahraditelný a že se spolu s jeho uměleckým ředitelem Karlem Ochem budou snažit v něm pokračovat tak, jak by to chtěl právě on.

"Bude nám hrozně chybět. Byl to neuvěřitelně výjimečný člověk, který se ke všem choval stejně - stejně mluvil s prezidentem země i s řidičem na festivalu - a byl to skvělý přítel," uvedl Mucha.

Již 59. ročník filmového festivalu se bude v Karlových Varech konat letos od 4. do 12. července.