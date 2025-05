Odkud je to maso na vašem talíři? Restaurace možná brzy budou muset prozradit pravdu

9. 5. 2025 – 12:42 | Ekonomika | Štěpán Bárta

Už žádné tajnosti: evropské restaurace čeká nová povinnost, která rozdělila kuchaře i zákazníky. Maso na vašem talíři by už brzy mohlo mít „rodný list“ – a ne každému se to líbí.

Evropa přitvrzuje v informování spotřebitelů. Po Francii, Slovensku, Estonsku a Finsku se nejnověji i Švédsko rozhodlo, že restaurace musí uvádět, odkud pochází maso, které servírují. A tohle je teprve začátek. Evropská unie koketuje s myšlenkou, že podobné značení zavede napříč všemi členskými státy. Česká republika tak možná nebude mít na vybranou.

Kuchař jako informátor?

Zatímco Potravinářská komora ČR plán vítá, provozovatelé restaurací bijí na poplach. Podle Václava Stárka z Asociace hotelů a restaurací ČR jde o další zbytečnou komplikaci. „Kdo chce vědět, odkud maso je, ať se zeptá. Kuchař to ví – už dnes jsou k tomu štítky a záznamy,“ říká. Povinné uvádění údajů v menu považuje za zbytečné byrokratické kolečko, které stejně nic nezmění. „EU už teď reguluje, co může. Přidávat další nápisy do jídelníčků je krok zpět,“ dodává.

Restaurace podle něj často původ masa uvádějí samy – zejména u prémiových surovin, kde původ hraje roli v ceně. „Argentinskou svíčkovou nikdo netají, to je marketingový tahák,“ připomíná Stárek. Povinné značení u každého pokrmu by ale podle něj odradilo menší podniky a zvýšilo administrativu.

„Lidé mají právo vědět, co jedí“

Na opačné straně stojí zástupci výrobců. Potravinářská komora si od nového pravidla slibuje víc než jen informovaného zákazníka. „Spotřebitel má právo znát původ potravin. Navíc to může motivovat restaurace k preferování domácího masa a tím podpořit místní chovy,“ říká mluvčí Marek Zemánek. Dodává, že některé podniky už dnes staví reputaci právě na původu surovin.

Aby se značení neproměnilo v chaos na jídelních lístcích, navrhuje Zemánek zavést jednoduché symboly nebo zkratky. Na Slovensku se například podařilo najít kompromis: restaurace nemusí psát původ do menu, stačí ho uvést třeba na nástěnce nebo sdělit na požádání zákazníka.

Tlak sílí, Německo zvažuje přísnější pravidla

Kromě států, které novinku už zavedly, přemýšlí o podobném kroku i Německo. Tamní drůbežáři tlačí na vládu, aby označování původu zavedla i pro kuřecí maso v restauracích. Ve Francii jdou ještě dál – tam chtějí, aby se označování týkalo i uzenin.

Evropská komise je zatím otevřená debatě, ale varuje: pokud regulace přeroste v nepřiměřenou zátěž, může narazit. Přesto to vypadá, že informovaný talíř se brzy stane evropským standardem. A v českých kuchyních tím přibude další povinnost.

Záleží vám na tom, odkud pochází maso, které si dáváte k obědu? Pokud ano, možná se brzy dočkáte odpovědi přímo z menu.