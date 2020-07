'Sex v krabici' aneb Jak vznikla party hra Twister

VIDEO MAGAZÍN - Magazín autor: Hana Dubnová

Žádná pořádná domácí nebo kolejní párty se neobejde bez hry Twister. U jejího zrodu stály dětské boty a v době svého vzniku s ní prodejci nechtěli kvůli sexuálnímu podtextu mít nic společného. Dokonce získala přezdívku "sex v krabici".

Když v roce 1965 pracovník reklamní agentury Reyn Guyer připravoval kampaň na prodej dětských bot před začátkem školního roku, vzal si na pomoc papír s barvenými puntíky. Tak dlouho na něj zíral ve snaze vymyslet originální nápad, až tematicky přeskočil mezi deskové hry. Figurkami na hracím poli s čtyřbarevnými puntíky měli být přímo lidé.

Svou hru nazval King’s Footsie a přišel s ní za herními designery Charlesem F. Foleyem a Neilem Rabensem, kteří mu pomohli ideu dopracovat a nakonec i vymyslet trochu atraktivnější název. A když jejich původní návrh "Preztel" (Preclík) odkazující na propletenec těl ztroskotal, protože ho měla pro svou hru registrovaný už jiná společnost, zvolili název Twister a hru si nechali patentovat.

Twister byl něco úplně jiného, než tehdy svět her nabízel. I proto na něj herní společnosti nahlížely rozporuplně, až s nevolí. Hromada lidí plazících se po sobě končících nakonec na zemi ve velkém propletenci těl byl na svou dobu poměrně odvážný koncept.

Společnost Sears, která vlastní obchodní řetězec Kmart, odmítla zařadit hru do svého letáku. Konkurenční výrobce her dokonce Twister nazval "sexem v krabici". Prodeje za první měsíce na trhu byly skoro nulové. Až PR společnost, která měla za úkol zajistit Twisteru propagaci, zkusila poslední záchranu – hru v květnu 1966 poslala do pořadu Tonight Show.

Komik Johnny Carson měl ten večer jako hosta blonďatou sexy herečku Evu Gaborovou. Po pár "tazích" byl z Carsona a Gaborové jeden velký preclík a lidé v sále i u obrazovek byli nadšeni. Druhý den běželi do obchodů, během následujícího roku si koupili tři miliony kopií a Twister byl zvolený Hrou roku.

Odhaduje se, že Twister někdy hrálo 65 milionů lidí, objevil se v mnoha filmech a seriálech (třeba v Přátelích) a píseň mu věnovali například R.E.M.