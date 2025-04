Přijde na soud? Hvězda Ulice po rozchodu mluví o dětech: "Vzdát se nechceme ani jeden"

Aneta Krejčíková se s expartnerem po rozchodu stále snaží fungovat jako tým kvůli dětem, ale univerzální shoda nepanuje.

Jak už jsme si nedávno řekli, populární a oblíbená herečka Aneta Krejčíková nemá v poslední době úplně pohodové období. V podcastu Mámy sobě přiznala, že byť se s bývalým partnerem Ondrou Rančákem pořád snaží kvůli dětem vystupovat jako jeden útvar, romantický pár už netvoří asi rok a ani spolu nežijí.

Aneta přiznává, že vztahu tak nějak naplno nevěřila vlastně nikdy, ale domnívala se, že všechno udrží dohromady děti: „Beníček nás spojil a řekli jsme si, že to dáme. Milovali jsme se strašně moc. Je to takové to, že toho člověka miluješ, ale zároveň tě to ničí. Neměli jsme pevný základ, ale děti vznikly z lásky,“ vzpomínala na narození syna Bena v roce 2018.

Dost možná horší situace ale přijde teď, když už s Ondřejem nejsou spolu, ale oběma samozřejmě stále dál záleží na dětech: „Ani jeden se nechceme vzdát takových těch klasických domácích rituálů s dětmi,“ přiznala.

Zatím prý všechno funguje bez střídavé péče, protože jsou oba single a nikdo další proto ničemu nepřekáží, jenže si také velmi dobře uvědomuje, že podobná situace s největší pravděpodobností nepotrvá napořád a jak ona, tak Ondřej si časem najdou někoho nového. A jak to bude s péčí a starostí o děti pak, je ve hvězdách. Doufejme, že se všechno dohodne po dobrém a vzpomínka na lásku nezhořkne tahanicemi po soudních síních.