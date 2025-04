Je to kluk jako buk! Karlos Vémola se pochlubil snímky z porodnice

„Arnold Vémola. Děkuji mojí ženě Lele, byla statečná a všechno zvládla,“ radoval se dojatý Karlos z porodnice na svém Instagramu.

Karlos a Lela se poznali na sociálních sítích. Vztah si prošel i bouřlivějším obdobím, když se před pěti lety propírala Karlosova údajná nevěra, kvůli které ho Lela na čas opustila. Krizi se ale podařilo zažehnat, pár se krátce nato zasnoubil a o dva roky později, tedy v roce 2022, měl svatbu.

„Narození dítěte je vždycky obrovský zážitek, který se nedá slovy popsat. Každý to prožívá jinak a člověk, který to nezažil, si to nedokáže představit. Ale dnes to bylo hlavně o Lele, aby byla v pořádku,“ komentoval Karlos šťastnou událost pro CNN Prima News.