Prohru v zápase roku zastínila pochybná organizace

MAGAZÍN - Magazín autor: Richard Brejša

Duel české fotbalové reprezentace s Brazílií svůj potenciál nenaplnil. Pro svůj nešťastně zvolený termín může navíc národnímu týmu značně uškodit v nadcházejících klíčových kvalifikačních zápasech.

Na světě by se jen těžko hledala věhlasnější fotbalová reprezentace: Brazilci, přestože si pod taktovkou zkušeného trenéra Titeho v současnosti procházejí generační obměnou, stabilně patří mezi světovou špičku.

Když v polovině ledna vedení České fotbalové asociace oznamovalo pořádání domácího přátelského utkání s Brazílií, slibovalo si oslavu fotbalu. Březnový duel, který Češi prohráli 1:3, byl teprve druhým utkáním s Brazílií v historii národního týmu samostatné České republiky. Z úvodního vzájemného měření sil na Konfederačním poháru v roce 1997 si naši odnesli prohru 0:2.

Mnohamilionová ztráta a nevyprodaný stadion

Brazilci o své exkluzivitě dobře vědí a náležitě si jí cení. Češi jim museli za vzájemný duel zaplatit až 20 milionů korun, a navíc jim odevzdat část ze zisku z prodeje vstupenek. Martin Malík, předseda České fotbalové asociace, vyčíslil celkovou ztrátu z utkání pro český fotbal na 12 milionů korun.

Exkluzivita brazilského národního týmu se odráží i v početném doprovodu novinářů. Brazilských žurnalistů přijelo na zápas 70, takže zaplnili velkou část stočlenné novinářské kapacity. Český fotbalový svaz jako organizátor utkání využil této příležitosti a pro duel neudělil akreditaci dvěma významným českým sportovním novinářům – Pavlu Procházkovi a Stanislavu Hrabětovi. "V obou případech jde shodou okolností o novináře, kteří dlouhodobě upozorňují na autoritářské a netransparentní prostředí v mocenských strukturách fotbalové asociace,“ upozornil server Aktuálně.cz.

Český svaz rozdělil prodej vstupenek do tří cenových kategorií: první kategorie za 2 490 korun, druhá za 1 990 korun a třetí za 990 korun. Vysoké ceny se odrazily na způsobu fandění, přítomní diváci na stadionu volili namísto hlasité podpory spíše zážitkové sledování duelu, což je s ohledem na sílu protivníka trochu neadekvátní. Klidu z tribun si všimli i sami hráči, jak deklaroval David Pavelka, jenž vstřelil jedinou branku českého týmu: "Atmosféra byla trochu komornější, než jsme čekali, ale to my už neovlivníme. Jsme rádi, že byl plný stadion, což nebývá vždycky, a myslím si, že jsme si to nakonec všichni užili."

Pavelkovo vyjádření je však potřeba trochu upřesnit – stadion se nezaplnil do posledního místa. Z celkové kapacity 19 116 zůstalo neprodaných 254 vstupenek. Český svaz prostřednictvím svého mluvčího zdůvodnil prázdná sedadla nezájmem o pozdně vrácené lístky do prodeje, které byly původně rezervovány pro fanklub české reprezentace.

Nebyli by Estonci lepší než Brazilci?

Snad největší otázku vyvolává termín přátelského zápasu. Češi ho organizovali jen čtyři dny po utkání s jiným špičkovým týmem. Na 22. března jim prosincový los určil úvodní duel kvalifikace na mistrovství Evropy 2020 na půdě Anglie, semifinalisty letního světového šampionátu.

Anglie sice nakonec podle očekávání český tým porazila, nicméně nepředpokládal se výrazný debakl 0:5, který odkryl mnoho nedostatků družiny stále nového trenéra Jaroslava Šilhavého.

Drtivá prohra na začátek kvalifikačního cyklu se jen těžko pozitivně odrazí na psychice mužstva, zvlášť když české fotbalisty už v červnu čekají dva další kvalifikační zápasy. Na domácí půdě přivítají Bulharsko a Černou Horu. Soupeře, s nimiž se podle papírových předpokladů mají utkat o druhé místo v kvalifikační skupině, které zajišťuje postup na ME. Ač fotbal nabízí plno překvapení, o první příčce Anglie pochybuje jen málo expertů.

Vzhledem k nadcházejícím veledůležitým červnovým zápasům se tedy nabízí logická otázka: Nebylo by vhodnější po těžkém souboji v Anglii naplánovat přípravné střetnutí s týmem, který by dovolil vyzkoušet si taktické varianty pro duely s Bulharskem a Černou Horou?

Požadavky adekvátní přípravy by splnil zápas s Estonskem, jenž představoval realizovatelnou alternativu v případě selhání dohody s Brazilci. Obavy z malé návštěvnosti na Estonce by se potom daly vyřešit pořádáním utkání na jednom z moravských stadionů, na nichž místní fanoušci opakovaně zaručují dobrou atmosféru bez ohledu na atraktivitu soupeře.

Ačkoliv Češi s Brazílií podali bojovný výkon, a zejména v prvním poločase byli favoritovi více než vyrovnaným soupeřem, ve druhé části zápasu se již projevila vyšší kvalitativní úroveň na straně Jihoameričanů, kteří třemi vstřelenými brankami otočili skóre a zvítězili 3:1.

Už teď je utkání skoro zapomenuto

Střetnutí s brazilským národním týmem rozhodně neurazilo, zdar celé akce ale kazí řada zmíněných pochybností. Není proto divu, že si už po třech týdnech jen málokdo vzpomene na onen březnový večer. A to je s ohledem na velikost soupeře velmi nedůstojné.

Pokud navíc Češi nezvládnou červnový kvalifikační program a již na startu skupiny si notně zkomplikují postup na mistrovství Evropy, zápas s Brazílií, který měl být původně oslavou fotbalu, jíž se ale nestal, bude podroben dodatečné a zcela oprávněné kritice.

Nakonec poznámka o nesplněné fotbalové romantice k bývalému vedení Českého fotbalového svazu: Škoda, že se nepodařilo domluvit domácí utkání s Brazílií kolem roku 2004, kdy se Češi řadili mezi nejlepší reprezentace světa a předváděli tuze líbivý fotbal. Na takovou událost by se vzpomínalo ještě dnes!