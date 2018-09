Rusové zveřejnili tajné dokumenty o Mnichovu

Referendum o změně názvu státu Makedonie v neděli ztroskotalo na nízké účasti občanů na hlasování. S odvoláním na večerní sdělení státní volební komise to uvedla agentura DPA. Komise oznámila, že půl hodiny před uzavřením volebních místností v 19:00 SELČ bylo odevzdáno pouze 34 procent hlasovacích lístků. Oprávnění hlasovat mělo zhruba 1,8 milionu občanů.

V září zemřelo při dopravních nehodách v Česku zatím 64 lidí, o 21 víc než loni. Od začátku roku si dopravní kolize vyžádaly 413 lidských životů, což je o 46 obětí více než ve stejném období loni. Řekl to ředitel dopravní policie Tomáš Lerch. Bilance je předběžná, oficiální čísla zveřejní policie asi za týden.

V maltském přístavu Valletta v neděli zakotvila loď Aquarius s 58 migranty zachráněnými v mezinárodních vodách. Informovala o tom agentura AFP. Skoro týden čekalo plavidlo ve Středomoří na povolení vplout do některého z evropských přístavů.

Slovenská policie obvinila ženu zadrženou v případu zastřelení novináře Jána Kuciaka a jeho partnerky, že si dvojnásobnou vraždu objednala. Napsal to v neděli list Denník N. Podle něj ale obviněná nemusí stát na vrcholu celého gangu a jako zprostředkovatelku ji zřejmě využil hlavní zadavatel vraždy.

30. 9. 14:08