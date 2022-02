Aktualizováno: Rusko zahájilo rozsáhlý útok na Ukrajinu, Kyjev vyhlásil válečný stav

(AKTUALIZOVÁNO, 10:50) Útoky ruské armády se objevují po celé Ukrajině.

(AKTUALIZOVÁNO, 10:40) Ukrajinské obranné síly brání zemi před ruskou invazí. „Ozbrojené síly Ukrajiny pevně drží obranu státu. Na Černihivsku se soupeře podařilo zastavit,“ píše se na oficiální facebookové stránce.

(AKTUALIZOVÁNO, 10:32) Mnohá místa na Ukrajině jsou ostřelovaná, třeba civilní letiště Ivano-Frankivsk.

(AKTUALIZOVÁNO, 9:09) Na uživatelská data a firemní sítě na Ukrajině zaútočil ve středu odpoledne nový škodlivý kód HermeticWiper. Virus, který maže pevné disky, byl instalovaný na stovkách zařízeních v zemi. Uvedla to bezpečnostní firma Eset. Firma zatím nesdělila, kdo za útoky stojí. Dnes ráno začal vojenský útok Ruska na Ukrajinu.

„První vzorky jsme zachytili ve středu 23. února v 16:52 hodin místního času. Z analýzy malwaru vyplynulo, že vzniknul již 28. prosince, z čehož lze vyvodit, že útok byl připravován poslední dva měsíce,“ uvedl analytik Esetu Michal Cebák.

Škodlivý kód zneužívá legitimní ovladače softwaru EaseUS Partition Master, který slouží ke správě pevných disků, a jeho záměrem je poškodit data uživatele či organizace. Jako poslední krok program restartuje počítač, avšak operační systém posléze již nelze spustit.

V jedné z organizací, která byla cílem útoku, byl wiper nasazený prostřednictvím výchozího Group Policy Management, což znamená, že útočníci převzali kontrolu nad serverem Active Directory, který zajišťuje v počítačové síti autentizaci a autorizaci uživatelů, počítačů i další služby.

(původní zpráva, 7:47) Poté, co ruský prezident Vladimir Putin v televizním vystoupení oznámil, že dal svolení ke speciální vojenské operaci na ukrajinském Donbasu, svědci z řady měst po celé Ukrajině začali hlásit silné výbuchy nebo zvuky znějící jako dělostřelecká palba.

Ukrajinská pohraniční stráž uvedla, že ruské síly napadly hranici Ukrajiny z Ruska, Běloruska i z anektovaného poloostrova Krym. Kroky Moskvy odsoudili západní lídři a slíbili tvrdé sankce vůči Moskvě. Na dnešek se chystají jednání o dalším postupu Západu.

Ruský prezident Vladimir Putin | zdroj: Profimedia

„Okolnosti od Ruska vyžadují rozhodné kroky,“ prohlásil nad ránem Putin v televizním projevu při oznamování svého rozhodnutí zaútočit na Ukrajinu. Mluvil přitom o hrozbách, které podle něj přicházejí z Ukrajiny. Cílem vojenské operace Ruska je ochrana lidských životů, tvrdil ruský prezident. Moskva podle něj nemá v plánu okupaci ukrajinských území, ale nedopustí, aby se na Ukrajině objevily jaderné zbraně. Varoval také svět, aby do ruské akce nezasahoval.

Šéf ukrajinské diplomacie Dmytro Kuleba nedlouho poté řekl, že Putin zahájil plnohodnotnou invazi na Ukrajinu. Prezident Volodymyr Zelenskyj krátce nato vyhlásil na Ukrajině válečný stav, který záhy schválil tamní parlament. Ukrajina uzavřela celý svůj vzdušný prostor pro civilní lety.

Putin has just launched a full-scale invasion of Ukraine. Peaceful Ukrainian cities are under strikes. This is a war of aggression. Ukraine will defend itself and will win. The world can and must stop Putin. The time to act is now.