Česko je připravené pomoci uprchlíkům a prodloužit pobyt Ukrajincům, řekl Rakušan

Ukrajinci žijící v Česku mohou počítat kvůli invazi Ruska na Ukrajinu s případným prodloužením povolení k pobytu.

Informoval o tom ministr vnitra Vít Rakušan po dnešním mimořádném jednání Bezpečnostní rady státu. Uvedl, že jich je na 60 000. Česko má podle něho připraveny plány na přijetí vysokých tisíců uprchlíků, upřesnit číslo nechtěl. Aktuálně zřejmě budou přicházet Ukrajinci, kteří už v ČR mají zázemí, řekl.

Plány pro případ migrace z anektovaného území jsou podle Rakušana „připraveny na vysoké tisíce uprchlíků“.

Ve fázi, která se na Ukrajině odehrává dnes, podle Rakušana budou přicházet především lidé, kteří mají v Česku zázemí, například rodiny. Současně je možné, že část občanů Ukrajiny žijících v Česku se bude do vlasti chtít vrátit.

Ministerstvo vnitra chystá telefonní linku, kam se Ukrajinci žijící v ČR budou moci obránit o pomoc, zveřejní také adresy nabízející pomoc. Ukrajinci, kterým v následujících dnech vyprší povolení k pobytu, se podle Rakušana nemusejí bát kontrol.

Ministerstvo dostalo za poslední den 104 nabídek ubytování pro případné ukrajinské uprchlíky. Nyní je ověřuje. Pak je zařadí do svého plánu pomoci. Novinářům to po jednání krizového štábu ministerstva vnitra řekl ministr Vít Rakušan. Podle něj příbuzní lidí z Ukrajiny, kteří už v Česku jsou, mohou přijet bez překážek jen s cestovním pasem.

„Pokud má někdo na Ukrajině své rodinné příslušníky, má tam manželku, má tam děti, mohou přijít do ČR na základě běžného vstupu na svůj cestovní pas,“ uvedl Rakušan. Dodal, že další procedury či žádost o delší pobyt se budou řešit pak na českém území.

Lidé z Ukrajiny, kterým končí v ČR povolení k pobytu, budou moci podle ministra vnitra požádat o „speciální typ víz“ se zjednodušenou procedurou. Dosavadní víza se budou prodlužovat. Pozastaví se také vyhošťování.

Ministerstvo vnitra má připravený čtyřstupňový plán podle intenzity pomoci. V nejmírnějším zeleném stupni je Česko nyní. Rakušan řekl, že v pátek vládě předloží návrh na přesun do oranžového stupně, který obsahuje opatření na podporu do 5000 uprchlíků. Požádá také o stovky milionů korun z rozpočtu na zajištění této pomoci. „Nemáme indicie, že by do ČR mířilo 5000 osob,“ podotkl Rakušan. Podle něj ČR příliv lidí z Ukrajiny nezaznamenala, ale chce se připravit.

Vzniknout by měla kontaktní pracoviště, která by měla zajišťovat ubytování, stravu či zdravotní podporu. Kde by měla fungovat, oznámí Rakušan v pátek. Lidé, kteří mají v Česku už zázemí, budou moci bydlet u příbuzných či jinde.

Pro případ příchodu většího počtu uprchlíků má plán ještě červený a černý stupeň pomoci. Pokud by situace eskalovala, je podle ministra vnitra nutné počítat s dalšími výdaji z rozpočtu.

Ruský prezident Vladimír Putin v pondělí ve večer uznal nezávislost samozvané Doněcké a Luhanské republiky, v noci na dnešek ruská vojska vstoupila na jejich území. Letecké útoky míří i na zbytek Ukrajiny. Řada měst po celé zemi hlásí silné výbuchy.

Šéf ukrajinské diplomacie Dmytro Kuleba označil ruskou operaci za plnohodnotnou invazi a prezident Volodymyr Zelenskyj vyhlásil na Ukrajině válečný stav.