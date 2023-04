Rusko odsoudilo práci českých zbrojovek pro Ukrajinu

Za nehorázné označila dnes mluvčí ruského ministerstva zahraničí Marija Zacharovová to, že Česko modernizovalo tanky z Maroka a následně je předalo Ukrajině, bránící se již déle než rok ruské agresi. Česko podle mluvčí tyto tanky, modernizované českou zbrojovkou, Maroku zabavilo, aby je předalo „neonacistickému režimu“ v Kyjevě. „S lítostí pozorujeme, že se z ruského ministerstva zahraničí stalo ministerstvo lží a války,“ reagoval mluvčí české diplomacie Daniel Drake.

„Hledíme na tento otřesný případ jako na další důkaz nepřátelské protiruské politiky českých úřadů, v jejímž rámci se v Praze nestydí porušovat základní normy mezinárodního práva, které upravují obchod se zbraněmi, a zmocňovat se cizího majetku. S lítostí pozorujeme, jak se opakuje smutná zkušenost z druhé světové války, kdy české podniky jako součást vojenskoprůmyslového komplexu nacistického Německa ustavičně zásobovaly třetí říši zbraněmi pro válku proti Sovětskému svazu,“ prohlásila Zacharovová.

„Soudě podle všeho, dějiny nic nenaučily nynější vedení České republiky, které ochotně přeměnilo svou zemi v jedno z hlavních míst pro výrobu, opravy a modernizaci vojenské techniky předávané kyjevskému neonacistickému režimu,“ dodala Zacharovová. Obvinila také „kolektivní Západ“, že se snaží konflikt na Ukrajině protahovat a co nejvíce uškodit Rusku, dokonce i když kvůli tomu bude nutné bojovat „do posledního Ukrajince“.

Ruská mluvčí uvedla, že ještě před vypuknutím konfliktu Rabat uzavřel kontrakt s českou společností Excalibur Army na modernizaci 130 tanků T-72B, které Maroko zakoupilo na přelomu století v Bělorusku. Po modernizaci bylo 56 tanků vráceno severoafrickému království. Zbývajících 74 kusů česká strana podle Zacharovové „de facto vyvlastnila“, aby je předala Ukrajině, přičemž Maročané „byli postaveni před hotovou věc“. Tím z nich v očích Bělorusů také udělali viníky nedodržení závazku, že bez souhlasu dodavatele nepředají tanky třetí straně.

Dezinformace nemá cenu komentovat, řekl ČTK v reakci na slova Zacharovové mluvčí Excalibur Army Andrej Čírtek.

Rusko ospravedlňuje vpád svých vojsk do sousední země potřebou „denacifikovat“ Ukrajinu. V jejím čele ale stojí prezident se židovskými kořeny a krajní pravice v ukrajinské politice podle výsledků voleb sehrávala jen zcela okrajovou roli. Kyjev a Západ pokládají ruskou invazi za ničím nevyprovokovanou agresi. Boje si podle odhadů vyžádaly životy desítek tisíc vojáků a tisíců civilistů a miliony lidí vyhnaly z domovů.

Výrok prezidenta Brazílie, že za válku mohou Rusko i Ukrajina, vzbudil kritiku

Nedělní výrok brazilského prezidenta Luize Inácia Luly da Silva, že za válku na Ukrajině mohou Moskva i Kyjev, vzbudil mezinárodní kritiku. Evropská komise Lulovi vzkázala, že Ukrajina je obětí ruské agrese. Tradiční evropský spojenec Brazílie – Portugalsko – uvedl, že jeho zahraniční politika se liší od té brazilské. Podle Luly Spojené státy a EU konflikt přiživují dodávkami zbraní Kyjevu.

Luiz Inácio Lula da Silva na návštěvě Číny | zdroj: Profimedia

Lula pronesl svá slova v neděli při návratu z Číny, kde jednal se svým protějškem Si Ťin-pchingem. „Rozhodnutí válčit přijaly obě země. Jednáme o vytvoření skupiny zemí, které nemají co do činění s válkou,“ řekl Lula. Brazilský prezident již v minulosti mluvil o svém záměru vytvořit skupinu států, jejímž cílem by mělo být zprostředkování a moderování jednání o míru. Podle Lulových představ by ve skupině měly být vedle Brazílie také Čína a Indie.

Lulova tvrzení dnes odmítla Evropská komise. „Rusko nese jako jediné zodpovědnost za nelegální a nevyprovokovanou invazi na Ukrajinu. Není sporu o tom, kdo je agresor a kdo oběť,“ uvedl mluvčí komise Peter Stano. Podle něj na mezinárodní scéně tuto pozici oficiálně zastává i Brazílie, která schválila ve Valném shromáždění OSN rezoluce, které toto tvrdí.

Lula také v neděli kritizoval ruského prezidenta Vladimira Putina a ukrajinskou hlavu státu Volodymyra Zelenského, že se podle něj nijak nesnaží, aby v oblasti zavládl mír. Podle brazilského vůdce USA a Evropská unie přispívají k pokračování konfliktu dodávkami zbraní Ukrajině. To však Stano rovněž odmítl. „USA, EU a další zahraniční spojenci pomáhají Ukrajině se bránit, protože by jinak čelila zničení,“ uvedl mluvčí komise. „Nezapomínejme, že Ukrajina je obětí, a je tudíž na ní stanovit podmínky, za kterých by mohla zahájit mírová jednání,“ uvedl Stano.

Portugalsko, který je tradičním brazilským spojencem v Evropě, dnes uvedlo, že má odlišnou zahraniční politiku od latinskoamerického státu. „Neděláme z toho žádné drama,“ řekl dnes šéf portugalské diplomacie João Gomes Cravinho. Lisabon Ukrajinu podporuje a schválil dodávky zbraní Kyjevu, například tanků Leopard. Předávání zbraní Ukrajině naopak Brazílie odmítá.

V Brazílii dnes začíná svou cestu po několika zemích v regionu ruský ministr zahraničí Sergej Lavrov. Ruské ministerstvo zahraničí označilo v prohlášení před cestou Latinskou Ameriku za „spřátelený region“, kde vzniká multipolární svět, o který usiluje i Moskva. Lavrov vedle Brazílie navštíví také Kubu, Venezuelu a Nikaraguu.