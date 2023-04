Aktualizováno: Po Polsku a Maďarsku zakázalo dovoz obilí z Ukrajiny i Slovensko; Česko to neplánuje

Slovensko dnes zakázalo dovoz obilí a dalších zemědělských produktů a potravin z Ukrajiny. Opatření, které vstoupí v platnost v úterý, schválilo po podobném kroku Polska a Maďarska z konce minulého týdne. Evropské komise podobné restrikce kritizuje.

Bratislava na rozdíl od Varšavy ale nadále povoluje tranzit, jehož obnovení se ode dneška pokouší v polské metropoli dojednat ukrajinská delegace. Česko zákaz dovozu ukrajinského obilí nechystá, oznámilo dnes ministerstvo zemědělství.

Polsko a Maďarsko v sobotu ve snaze ochránit domácí zemědělce před dovozem například levné ukrajinské pšenice zakázaly do 30. června dovoz vybraných zemědělských produktů z Ukrajiny. Další státy tento krok zvažují, jako první podobný krok dnes bez časového omezení oznámilo Slovensko. Opatření, které vstoupí v platnost v úterý, se bude vztahovat například na obilí a olejniny, kukuřici, ovoce či cukr a med. I Bratislava argumentuje, že jde o krok nutný k ochraně zemědělského a potravinářského odvětví.

Zákaz na Slovensku tamní úřady odůvodňují také ochranou zdraví spotřebitelů. V části obilí dovezeného z Ukrajiny totiž testy potvrdily výskyt pesticidu, který není v EU povolen. Slovensko proto už před zastavením dovozu zakázalo zpracovávání již uskladněného ukrajinského obilí. Česko už dříve kvůli možnému výskytu pesticidů zpřísnilo kontroly tranzitu zemědělských komodit.

Evropská komise o víkendu v reakci na polské a maďarské rozhodnutí zakázat dovoz některých zemědělských produktů z Ukrajiny uvedla, že jednostranné kroky týkající se obchodu podnikané jednotlivými členskými státy Evropské unie jsou nepřijatelné. Zákazy tento týden projednají velvyslanci zemí EU, řekl novinářům v Bruselu dobře informovaný unijní činitel. Podle informací ČTK budou zástupci států rozhodovat o prodloužení bezcelního režimu pro veškeré ukrajinské potraviny a zemědělské výrobky, proti němuž mají zmíněné země námitky.

Levná ukrajinská pšenice se dostala na trhy středoevropských zemí, když Kyjev po blokádě svých černomořských přístavů v souvislosti s ruskou invazí z konce loňského února začal při vývozu obilí využívat alternativní trasy. Ukrajina je jedním z největších světových vývozců obilí.

Česko zatím zákaz dovozu či tranzitu nechystá, uvedl dnes ministr zemědělství Zdeněk Nekula a řekl, že kroky Polska, Maďarska a Slovenska jsou podle něj v rozporu s podmínkami jednotného trhu Evropské unie i Světové obchodní organizace (WTO). Premiér Petr Fiala novinářům v Manile při své cestě po Asii řekl, že na českém trhu není problém tak intenzivní, protože obilí končí v zemích, které mají hranici s Ukrajinou.

O obnovení tranzitu přes Polsko ode dneška ve Varšavě usiluje ukrajinský ministr zemědělství Mykola Solskyj. Podle agentury Reuters budou jednání nejspíš pokračovat v úterý.

„Prvním krokem by podle našeho názoru mělo být otevření tranzitu, protože je to poměrně důležité a je to věc, která by měla být bezpodmínečně provedena. Poté se budeme bavit o dalších věcech,“ uvedl dnes Solskyj s tím, že ve středu chtějí Ukrajinci jednat s Rumunskem a ve čtvrtek se Slovenskem.