Česko chce od Švýcarska odkoupit tanky Leopard 2, říká švýcarská ministryně obrany

Česko chce od Švýcarska odkoupit blíže neupřesněný počet starších tanků Leopard 2, které jsou v současné době uskladněny v alpské zemi. Bez dalších podrobností to prohlásila švýcarská ministryně obrany Viola Amherdová. O odkup zakonzervovaných tanků Leopard 2 z 80. let minulý týden požádalo i Německo. České ministerstvo obrany na dotaz ČTK uvedlo, že o odprodeji tanků nejednalo, ale přijalo by švýcarskou nabídku tanků Leopard 2 jako ocenění pomoci Česka Ukrajině.

„Měli jsme žádost z Německa a od té doby jsme obdrželi také žádost z České republiky,“ řekla Amherdová veřejnoprávní televizi SRF. „O odprodeji tanků jsme se švýcarskou stranou nejednali. Pokud by nám však Švýcarsko chtělo nabídnout své tanky Leopard 2 jako ocenění naší pomoci Ukrajině, rozhodně nebudeme proti,“ sdělil ČTK ředitel odboru komunikace ministerstva obrany David Jareš. Premiér Petr Fiala (ODS) na briefingu po setkání s prezidentem Milošem Zemanem řekl, že informaci nyní nebude komentovat. Jakmile budou obranné potřeby Švýcarska uspokojeny, „zůstane řada tanků, které nebudeme potřebovat a které můžeme dát k dispozici, pokud je parlament prohlásí za vyřazené z provozu,“ uvedla ministryně. Švýcarsko má 230 tanků Leopard 2, z nichž 134 je ve službě a 96 je vyřazených. Nejsou však „mimo službu“. Podle švýcarských zákonů lze prodat pouze takové vojenské vybavení, které je mimo službu. O tom, zda tanky tento status získají, rozhoduje parlament. Německo minulý týden uvedlo, že chce od Švýcarska získat blíže neupřesněný počet zakonzervovaných tanků Leopard 2 z 80. let. Příslušná žádost byla zaslána ministerstvu obrany v Bernu. Vzhledem k tomu, že Švýcarsko ve jménu neutrality zakazuje transfer vojenského vybavení do země, která je ve válce, Berlín ujistil Švýcarsko, že tanky nebudou reexportovány na Ukrajinu, uvedlo ministerstvo. Stejné pravidlo by mělo platit i pro žádost České republiky. Prodej Švýcarskem vlastněných tanků německé výroby by všem mohl umožnit navýšení pomoci Ukrajině, neboť by jimi Německo a další země mohly nahradit stroje již dodané či přislíbené Kyjevu. Česko je významným dodavatelem zbraní Ukrajině, včetně tanků sovětské výroby stejného typu, jaký používá ukrajinská armáda. Německo má Česku dodat celkem 14 tanků Leopard 2A4 a jedno vyprošťovací vozidlo jako náhradu za výzbroj sovětského původu, kterou Praha poslala Ruskem napadené Ukrajině. Od vypuknutí ruské invaze na Ukrajinu se ve Švýcarsku rozvířila debata o dodávkách zbraní. Alpská země, která není součástí EU, sice přijala všechny sankce zavedené Bruselem proti Moskvě, ale neústupně trvá na své vojenské neutralitě. Přestože Kyjev a jeho spojenci naléhali, aby švýcarská vláda povolila reexport zbraní a munice na Ukrajinu, prozatím smetla žádosti Německa, Španělska a Dánska ze stolu. V parlamentu pokračují různé iniciativy na uvolnění těchto pravidel, ale rozhodnutí se neočekává dříve než za několik měsíců. Mohlo by vás zajímat Německé tanky proti Rusku: Berlín poskytne Ukrajině Leopardy, USA Abramsy

