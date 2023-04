Mimořádné valorizace důchodů by mohl stát nahradit dočasnými příspěvky

Mimořádné valorizace důchodů by v budoucnu mohl stát nahradit dočasnými příspěvky k důchodu, které by kompenzovaly růst cen, ale důchody nezvedaly trvale. Důchody se dál mají pravidelně zvyšovat od ledna, místo inflace a poloviny růstu reálných mezd by šlo o inflaci a třetinu růstu reálných mezd, tedy jako do roku 2018.

Podle premiéra Petra Fialy (ODS) jde o koaličně dojednanou reakci na letošní situaci, kterou vláda řešila jednorázovou úpravou valorizace. Ministerstvo chce návrhem zajistit dlouhodobou udržitelnost systému a spatřuje v něm přípravný krok k důchodové reformě. Opozice úpravy odmítá.

Dočasný příspěvek místo mimořádné valorizace by se uplatnil, pokud cenový přírůstek překročí od poslední řádné valorizace pět procent. Dosud tento přírůstek zvedal zásluhový díl penze. Výrazněji se tak trvale navyšovaly vyšší důchody. „Stále zůstane zachována možnost rychlé a citelné kompenzace růstu cen seniorům. Mimořádné valorizace ale nesmějí rozevírat nůžky mezi bohatšími a chudšími seniory,“ uvedl ministr práce Marian Jurečka (KDU-ČSL).

Dočasný příspěvek bude částečně tvořit fixní částka stejná pro všechny důchodce, druhá polovina bude závislá na procentní výměře. „Pokud by inflace dosáhla pěti procent a průměrný starobní důchod byl přibližně 20 000 korun, pak by fixní částka byla přibližně 300 korun ke každému důchodu a variabilní u průměrného starobního důchodu rovněž 300 korun,“ řekl ředitel odboru sociálního pojištění ministerstva Tomáš Machanec.

Současné i budoucí důchody budou řádně valorizovány vždy k 1. lednu, a to o inflaci a třetinu růstu reálných mezd. Dosud to byla inflace a polovina růstu reálných mezd. Úprava reaguje na návrh Národní ekonomické rady vlády (NERV). Do budoucna zároveň bude pro výpočet růstu spotřebitelských cen rozhodující jen index životních nákladů domácností důchodců.

Letos situaci s mimořádnou valorizací řešila vláda jednorázovou novelou, podle které průměrná měsíční penze vzroste od června o 760 korun. Bez změny pravidel by to bylo 1770 korun. Podle vlády byla změna nutná kvůli stabilitě veřejných rozpočtů, stát jen za letošek ušetří 19,4 miliardy korun. Projednávání novely provázely mohutné opoziční obstrukce, hnutí ANO chystá návrh na zrušení zákona k Ústavnímu soudu.

Právě letošní zkušenost přitom podle Fialy vedla vládu k tomu, aby vytvořila nová pravidla. „Je jasné, že nějaký obecný zásah byl naprosto nutný,“ řekl dnes Fiala. Nový mechanismus je lepší, nehrozí podle něj náhlý a překvapivý růst, jaký by nastal bez vládní novely letos. Podle Jurečky jde o přípravný krok důchodové reformy, na které kabinet nadále pracuje a chystá se ji představit v květnu.

Návrh obsahuje i změny v předčasných důchodech. Do něj budou moct lidé tři, nikoli pět let před řádným termínem. Penze se jim bude víc krátit. Po připomínkovém řízení a jednání v koalici plánuje Jurečka návrh doplnit i o povinnost 40 let zapojení žadatele o předčasnou penzi do systému pojištění. Předčasné důchody by měli využívat především lidé, kteří pracovali v oborech s vyšší mírou zátěže. Podmínky pro ně vláda ještě zpřesní, uvedl.

Opoziční strany změny kritizují. Nahrazení mimořádné valorizace důchodů dočasnými příspěvky znamená její faktické zrušení, sdělila ČTK předsedkyně poslanců ANO Alena Schillerová. Označila za symbolické, že první systémová úprava představená vládou směřuje v neprospěch důchodců. „Hnutí ANO obírání důchodců napravilo už jednou a je připraveno ho napravit v případě potřeby znovu,“ uvedla.

Vedle ANO nepodpoří úpravy ani opoziční hnutí Svoboda a přímá demokracie (SPD). Vláda se rozhodla řešit schodek veřejných rozpočtů jen na úkor důchodců, kritizoval šéf SPD Tomio Okamura. Nahrazení mimořádné valorizace příspěvkem by podle SPD znamenalo markantní zhoršení příjmové a existenční situace desítek tisíc nízkopříjmových a středněpříjmových důchodců.

Kroky podle Jurečky mají pomoci zajistit dlouhodobost a udržitelnost důchodového systému. Kdyby měl fungovat v současné podobě, mohl by důchodový deficit za několik desetiletí činit přes pět procent hrubého domácího produktu, což představuje 300 miliard ročně, uvedl. Opozici Jurečka kritizoval za to, že vedle svých námitek nepřichází s návrhy, jak by situaci komplexně řešila.